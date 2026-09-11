El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este viernes, 11 de septiembre de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,83 euros, el de la gasolina 98 es de 2,05 euros y el del diésel es de 1,81 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del -0.73% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.35%.

Fuente: narrativas-es

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 11 de septiembre de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.667 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.649 euros hasta los 1.994 euros

Valencia: 1.575 euros hasta los 1.965 euros

Granada: 1.679 euros hasta los 1.946 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 11 de septiembre en España?

Durante este viernes, 11 de septiembre de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.659 euros hasta los 2.039 euros

Barcelona: desde los 1.674 euros hasta los 2.024 euros

Valencia: desde los 1.617 euros hasta los 2.005 euros

Granada: desde los 1.687 euros hasta los 1.959 euros

Ceuta: desde los 1.644 euros hasta los 1.644 euros

Zaragoza: desde los 1.789 euros hasta los 1.979 euros.

Málaga: desde los 1.739 euros hasta los 1.999 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.879 euros y el máximo es de 2.179 euros

Barcelona: desde 1.819 euros hasta los 2.179 euros

Valencia: desde 1.8 euros hasta los 2.249 euros

Granada: desde 1.894 euros hasta los 2.129 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes:

Diésel

Biodiésel

Gas natural comprimido (GNC)

Gasolina 95

Gasolina 98.

Contenido generado por inteligencia artificial.