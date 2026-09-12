Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este sábado, 12 de septiembre de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,85 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 2,07 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,84 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.98% en el precio de la gasolina y del 1.59% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 12 de septiembre de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.649 euros hasta los 2.089 euros

Barcelona: 1.679 euros hasta los 2.034 euros

Valencia: 1.575 euros hasta los 2.035 euros

Granada: 1.679 euros hasta los 1.949 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy sábado 12 de septiembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este sábado:

Madrid: desde los 1.629 euros hasta los 2.089 euros

Barcelona: desde los 1.704 euros hasta los 2.044 euros

Valencia: desde los 1.609 euros hasta los 2.025 euros

Granada: desde los 1.689 euros hasta los 1.989 euros

Ceuta: desde los 1.644 euros hasta los 1.644 euros

Zaragoza: desde los 1.799 euros hasta los 1.999 euros.

Málaga: desde los 1.739 euros hasta los 2.019 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON) apta para la mayoría de coches; ayuda a evitar la detonación, ofrece buen rendimiento y eficiencia y suele ser más económica y fácil de encontrar que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.949 euros y el máximo es de 2.229 euros

Barcelona: desde 1.849 euros hasta los 2.169 euros

Valencia: desde 1.879 euros hasta los 2.249 euros

Granada: desde 1.979 euros hasta los 2.139 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Conduce suave: acelera y frena progresivamente, mantén velocidad constante y usa marchas largas.

Mantén los neumáticos a la presión correcta y reduce peso; retira la baca o portaequipajes si no lo usas.

Planifica rutas para evitar atascos, apaga el motor en paradas largas y realiza mantenimiento regular (filtros y aceite).

Contenido generado por inteligencia artificial.