El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este miércoles, 3 de junio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,54 euros, el de la gasolina 98 es de 1,72 euros y el del diésel es de 1,63 euros. En comparación con el día anterior, estas cifras reflejaron una variación del 0.52% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.37%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 3 de junio de 2026:

Madrid: 1.419 euros hasta los 1.839 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.727 euros

Valencia: 1.387 euros hasta los 1.796 euros

Granada: 1.519 euros hasta los 1.799 euros

Ceuta: 1.578 euros hasta los 1.578 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 3 de junio en España?

Durante este miércoles, 3 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: desde los 1.317 euros hasta los 1.679 euros

Valencia: desde los 1.274 euros hasta los 1.669 euros

Granada: desde los 1.449 euros hasta los 1.689 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.549 euros hasta los 1.643 euros.

Málaga: desde los 1.449 euros hasta los 1.669 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es gasolina sin plomo con 98 octanos (RON), que ofrece mayor resistencia a la detonación y mejor rendimiento en motores de alta compresión, además de ayudar a mantenerlos más limpios.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.569 euros y el máximo es de 1.899 euros

Barcelona: desde 1.535 euros hasta los 1.815 euros

Valencia: desde 1.589 euros hasta los 1.785 euros

Granada: desde 1.699 euros hasta los 1.829 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén la presión correcta de los neumáticos y haz revisiones periódicas; un motor bien afinado consume menos.

Conduce suave: acelera y frena con anticipación, mantén velocidad constante y usa marchas largas o control de crucero.

Reduce peso y resistencia (maletero vacío, sin bacas innecesarias), modera el aire acondicionado y apaga el motor en paradas largas.