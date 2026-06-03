En esta noticia
El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.
Durante este miércoles, 3 de junio de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,54 euros, el de la gasolina 98 es de 1,72 euros y el del diésel es de 1,63 euros. En comparación con el día anterior, estas cifras reflejaron una variación del 0.52% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.37%.
El precio del diésel hoy en España
Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 3 de junio de 2026:
- Madrid: 1.419 euros hasta los 1.839 euros
- Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.727 euros
- Valencia: 1.387 euros hasta los 1.796 euros
- Granada: 1.519 euros hasta los 1.799 euros
- Ceuta: 1.578 euros hasta los 1.578 euros.
¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 3 de junio en España?
Durante este miércoles, 3 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:
- Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.719 euros
- Barcelona: desde los 1.317 euros hasta los 1.679 euros
- Valencia: desde los 1.274 euros hasta los 1.669 euros
- Granada: desde los 1.449 euros hasta los 1.689 euros
- Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros
- Zaragoza: desde los 1.549 euros hasta los 1.643 euros.
- Málaga: desde los 1.449 euros hasta los 1.669 euros.
¿Qué es la gasolina 95?
La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).
¿Cuál es la gasolina 98?
La gasolina 98 en España es gasolina sin plomo con 98 octanos (RON), que ofrece mayor resistencia a la detonación y mejor rendimiento en motores de alta compresión, además de ayudar a mantenerlos más limpios.
¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?
- Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.569 euros y el máximo es de 1.899 euros
- Barcelona: desde 1.535 euros hasta los 1.815 euros
- Valencia: desde 1.589 euros hasta los 1.785 euros
- Granada: desde 1.699 euros hasta los 1.829 euros
¿Cómo ahorrar combustible en el coche?
Mantén la presión correcta de los neumáticos y haz revisiones periódicas; un motor bien afinado consume menos.
Conduce suave: acelera y frena con anticipación, mantén velocidad constante y usa marchas largas o control de crucero.
Reduce peso y resistencia (maletero vacío, sin bacas innecesarias), modera el aire acondicionado y apaga el motor en paradas largas.