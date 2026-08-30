Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a evitar sobrecostes.

Este domingo, 30 de agosto de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,73 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,73 euros y el diésel ronda los 1,87 euros por litro. Esta diferencia del 1.07% en la gasolina y del 0.64% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 30 de agosto de 2026:

Madrid: 1.729 euros hasta los 2.069 euros

Barcelona: 1.699 euros hasta los 2.039 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.989 euros

Granada: 1.739 euros hasta los 1.979 euros

Ceuta: 1.694 euros hasta los 1.694 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 30 de agosto en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.559 euros hasta los 1.959 euros

Barcelona: desde los 1.559 euros hasta los 1.899 euros

Valencia: desde los 1.549 euros hasta los 1.864 euros

Granada: desde los 1.619 euros hasta los 1.814 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.775 euros hasta los 1.849 euros.

Málaga: desde los 1.584 euros hasta los 1.859 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la más común para coches de gasolina. Ofrece buen rendimiento y protección frente al autoencendido, es más económica que la 98 y ayuda a mantener el motor limpio.

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 (RON 98) es un combustible de alto octanaje que ayuda a evitar el picado de motor, mejora el rendimiento en motores de alta compresión o turbo y puede aportar mayor suavidad y limpieza del sistema, siendo más ventajosa en vehículos que la requieren.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.829 euros y el máximo es de 2.079 euros

Barcelona: desde 1.855 euros hasta los 2.109 euros

Valencia: desde 1.934 euros hasta los 2.015 euros

Granada: desde 1.879 euros hasta los 1.955 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los coches pueden utilizar gasolina 95 y 98, diésel y alternativas como GLP (autogás), GNC y la electricidad en vehículos enchufables o 100% eléctricos, además de opciones incipientes de hidrógeno.

Contenido generado por inteligencia artificial.