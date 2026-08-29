Se aproxima el diluvio del año este sábado 29 de agosto: fuertes tormentas y ráfagas de viento azotarán el norte y el sur del país.

El último fin de semana de agosto estará marcado por la estabilidad en buena parte de la península y un ascenso de las temperaturas en la mitad occidental. Aun así, la lluvia no se irá del todo: se esperan chubascos y tormentas en el noroeste y en el sureste peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España.

Las zonas donde más probable es que descargue el agua son el área cantábrica (Galicia, Asturias y León) y el sureste, sobre todo Almería y Murcia, donde los chubascos y tormentas pueden ser localmente fuertes. En el resto, el tiempo será tranquilo, con un contraste térmico marcado entre el oeste, que se calienta, y el este, que se refresca.

Los puntos del país donde lloverá este fin de semana. Shutterstock

Dónde va a llover este fin de semana

El foco de la inestabilidad se reparte entre dos extremos del país. En el noroeste, Galicia y Asturias registrarán lluvias débiles el sábado, que se mantendrán el domingo en el área cantábrica, junto con la isla de La Palma, en Canarias.

En el sureste, la situación es distinta: en zonas de Almería y Murcia pueden generarse tormentas ocasionales, en general secas, y chubascos que llegarán a ser localmente fuertes. Es la zona donde el agua puede caer con más intensidad, aunque de forma puntual.

En las costas de Galicia y Asturias, además, el viento soplará con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes, un aviso añadido para el litoral noroeste durante estos días.

Se aproxima el diluvio del año este sábado 29 de agosto: fuertes tormentas y ráfagas de viento azotarán el norte y el sur del país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué avisos hay activos y qué zonas vigilar

Más allá de la lluvia, la Aemet mantiene la atención en otros fenómenos. En Menorca sigue activo el aviso naranja por rissaga (una brusca alteración del nivel del mar) durante la noche y la madrugada, un fenómeno que ya ha afectado a la isla en días anteriores.

La Agencia alerta también del peligro muy alto o extremo de incendios en el cuadrante nordeste peninsular, la Comunidad Valenciana y puntos del sur de Andalucía y de Baleares, donde el calor y el viento elevan el riesgo. Como muestra de la fuerza del viento, el jueves se registraron rachas huracanadas de 130 km/h en las cumbres de Sierra Nevada, y de unos 100 km/h en la cordillera Cantábrica y los Pirineos.

Cómo evolucionan las temperaturas

El otro protagonista del fin de semana será el calor, que subirá con temperaturas máximas en ascensode forma generalizada en el centro y el sur peninsular. Se podrán alcanzar los 35 grados en puntos de los prelitorales mediterráneos o el sur de Baleares, y las noches seguirán siendo tórridas en el litoral mediterráneo, donde las mínimas no bajarán de los 20 grados.

En contraste, en Baleares y el tercio este las temperaturas descenderán, de forma localmente notable. El domingo, día clave en la operación retorno de las vacaciones, el tiempo seguirá estable, con lluvias poco importantes solo en el área cantábrica y La Palma, una buena noticia para quienes afronten viajes de vuelta. De cara a la próxima semana, las temperaturas se recuperarán y serán altas para la época en gran parte de España.