El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Este viernes, 28 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,72 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,92 euros y el diésel ronda los 1,84 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.0% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.82%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 28 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.729 euros hasta los 2.039 euros

Barcelona: 1.689 euros hasta los 2.014 euros

Valencia: 1.629 euros hasta los 1.964 euros

Granada: 1.759 euros hasta los 1.959 euros

Ceuta: 1.694 euros hasta los 1.694 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 28 de agosto en España?

Durante este viernes, 28 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.559 euros hasta los 1.929 euros

Barcelona: desde los 1.525 euros hasta los 1.859 euros

Valencia: desde los 1.549 euros hasta los 1.939 euros

Granada: desde los 1.619 euros hasta los 1.809 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.6 euros hasta los 1.839 euros.

Málaga: desde los 1.629 euros hasta los 1.855 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.739 euros y el máximo es de 2.049 euros

Barcelona: desde 1.679 euros hasta los 2.069 euros

Valencia: desde 1.65 euros hasta los 2.035 euros

Granada: desde 1.825 euros hasta los 1.975 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Conduce suave: acelera y frena progresivamente y mantén velocidad constante (usa control de crucero cuando sea seguro).

Revisa el coche: presión correcta de neumáticos y mantenimiento al día (aceite y filtros) reducen el consumo.

Reduce resistencias: quita peso y bacas, modera el aire acondicionado y planifica rutas para evitar atascos.

Contenido generado por inteligencia artificial.