A la hora de limpiar la casa, muchos españoles recurren a diversos trucos para potenciar la higiene. Colocar cinta adhesiva en la escoba para barrer se convirtió en una de las técnicas más eficaces y recomendadas por los expertos.

Este método se suma a otros que ganaron popularidad entre los hogares españoles gracias a las redes sociales, como las mezclas con vinagre, los trucos con bicarbonato de sodio y otras soluciones caseras para facilitar la limpieza.

Por qué los expertos recomiendan pegar cinta en la escoba

La cinta actúa como un complemento a las cerdas de la escoba. Su superficie pegajosa permite atrapar partículas ligeras que suelen escaparse como pelos, cabellos, pelusas y polvo fino.

Archivo El Cronista

Otros de sus principales beneficios es que reduce la suciedad acumulada en las cercas, lo que hace que necesiten menos mantenimiento. En este contexto, también ayuda a limpiar abajo de las camas, sillones, o muebles bajos.

Es útil en distintos tipos de piso como los de cerámica, porcelanato, madera, vinilo y laminados.

Cómo aplicar el truco de limpieza correctamente

Para aplicar correctamente esta técnica de limpieza se deben seguir los siguientes pasos: