Este sábado, 29 de agosto de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,73 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,93 euros y el diésel ronda los 1,86 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.79% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.63%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 29 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.729 euros hasta los 2.069 euros

Barcelona: 1.679 euros hasta los 2.009 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.959 euros

Granada: 1.739 euros hasta los 1.945 euros

Ceuta: 1.694 euros hasta los 1.694 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 29 de agosto en España?

Durante este sábado, 29 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.559 euros hasta los 1.959 euros

Barcelona: desde los 1.529 euros hasta los 1.879 euros

Valencia: desde los 1.549 euros hasta los 1.859 euros

Granada: desde los 1.599 euros hasta los 1.799 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.769 euros hasta los 1.839 euros.

Málaga: desde los 1.629 euros hasta los 1.855 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.829 euros y el máximo es de 2.079 euros

Barcelona: desde 1.669 euros hasta los 2.039 euros

Valencia: desde 1.749 euros hasta los 2.025 euros

Granada: desde 1.799 euros hasta los 1.985 euros euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los coches pueden utilizar gasolina 95 y 98, diésel y alternativas como GLP (autogás), GNC y la electricidad en vehículos enchufables o 100% eléctricos, además de opciones incipientes de hidrógeno.

Contenido generado por inteligencia artificial.