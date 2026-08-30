La Primitiva, una de las loterías más reconocidas en España, entrega premios millonarios a los jugadores afortunados que logran acertar a los números ganadores. Por ese motivo, miles de personas elijen probar su suerte con este juego de azar.

El sábado, 29 de agosto de 2026 , la información de los números ganadores del sorteo del lunes 29 de agosto de 2026 es la siguiente: los números ganadores son "11 22 27 30 38 41", el número complementario es el "21" y el número de reintegro es el "7". Además, el Joker corresponde a "8709216".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos "1" ganadores con un galardón de "1180532.79" euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10030127 euros, de los cuales se entregaron 5516570.0 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1180532.8 euros

5 aciertos más el complementario: 2 acertantes con 95718.88 euros ganados

5 aciertos: 145 acertantes con un premio de 2420.48 euros

4 aciertos: 8646 acertantes con un premio de 59.04 euros

3 aciertos: 165366 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1142878 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos : 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos : el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se aumentará en los casos de se multipliquen las posibilidades.

Por otro lado, el apostador también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un importe extra de 1 euro.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: