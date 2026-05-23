Este sábado, 23 de mayo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,56 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,75 euros y el diésel ronda los 1,67 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.08% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.11%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 23 de mayo de 2026:

Madrid: 1.549 euros hasta los 1.869 euros

Barcelona: 1.469 euros hasta los 1.812 euros

Valencia: 1.419 euros hasta los 1.789 euros

Granada: 1.569 euros hasta los 1.803 euros

Ceuta: 1.649 euros hasta los 1.649 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy sábado 23 de mayo en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este sábado:

Madrid: desde los 1.389 euros hasta los 1.809 euros

Barcelona: desde los 1.379 euros hasta los 1.749 euros

Valencia: desde los 1.355 euros hasta los 1.699 euros

Granada: desde los 1.369 euros hasta los 1.709 euros

Ceuta: desde los 1.519 euros hasta los 1.519 euros

Zaragoza: desde los 1.329 euros hasta los 1.704 euros.

Málaga: desde los 1.428 euros hasta los 1.719 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un carburante sin plomo con un índice de 95 octanos (RON) y suele ser la elección habitual para la mayoría de vehículos. Ofrece un buen desempeño, contribuye a prevenir la detonación del motor y, por lo general, es más económica que la 98.

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un carburante sin plomo con 98 octanos (RON) que soporta mejor la detonación; en motores de alta compresión o con turbocompresor proporciona un funcionamiento más suave y mayor rendimiento, e incluye aditivos que contribuyen a mantener el motor más limpio.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.609 euros y el máximo es de 1.899 euros

Barcelona: desde 1.539 euros hasta los 1.895 euros

Valencia: desde 1.535 euros hasta los 1.869 euros

Granada: desde 1.764 euros hasta los 1.869 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén una velocidad constante y evita acelerones y frenazos bruscos; usa el control de crucero cuando sea posible.

Revisa la presión de los neumáticos y aligera el coche quitando carga innecesaria; cierra ventanas a alta velocidad.

Planifica rutas para evitar atascos y apaga el motor en paradas prolongadas; realiza mantenimiento periódico (aceite y filtros).