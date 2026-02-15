En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el precio por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar. Durante este domingo, 15 de febrero de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,47 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,67 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,42 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un -0.03% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.5%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 15 de febrero de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este domingo: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y una amplia disponibilidad en estaciones de servicio. Por otro lado, el gasóleo, que se utiliza principalmente en vehículos comerciales y de transporte, suele ser más eficiente en términos de consumo, aunque su uso ha disminuido en los últimos años debido a preocupaciones medioambientales. Además de los combustibles fósiles, en España también se están promoviendo alternativas más sostenibles como el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad. El GLP es una opción más limpia que reduce las emisiones contaminantes, mientras que los vehículos eléctricos están ganando popularidad gracias a la expansión de la infraestructura de carga y a incentivos gubernamentales. Estas alternativas buscan contribuir a la reducción de la huella de carbono y a la transición hacia un transporte más ecológico.