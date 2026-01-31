La Agencia Tributaria elimina el límite de 3000 euros que hasta ahora obligaba a las entidades bancarias a informar sobre los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, representa un cambio significativo en el control fiscal sobre profesionales y pequeños negocios en España.

El cambio forma parte del Real Decreto 253/2025, publicado el pasado mes de abril, que modifica las obligaciones de información de las entidades financieras. Además de eliminar el umbral mínimo, el traspaso de esta información se intensifica y pasará de hacerse de forma anual a mensual. Los bancos comenzarán a remitir los primeros datos en febrero de 2026, con información correspondiente a enero.

Hacienda quita el límite de 3000 euros para que la banca informe de los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos (foto: archivo).

La banca reportará cobros digitales sin límite de cantidad

La Administración tributaria justifica que “se suprime, además el umbral de 3000 euros que acotaba la obligación informativa relativa a los cobros con tarjeta, con el fin de evitar la pérdida de información relevante”. Con este cambio, el fisco podrá contrastar que las declaraciones de empresarios y autónomos se corresponden con sus ventas reales.

La principal novedad es que los bancos y las entidades de pago deberán reportar todos los cobros, sin importar su importe, incluyendo pagos realizados mediante tarjetas, Bizum y otros sistemas de pago móvil. Hasta ahora, solo era obligatorio informar cuando las operaciones superaban los 3000 euros.

Impacto de la medida en autónomos y particulares

Para los profesionales y pequeños negocios, esto implica que cualquier cobro recibido por medios electrónicos quedará registrado en los informes mensuales de las entidades. Incluso un pago de tres o cuatro euros quedará registrado en los informes mensuales que deberán remitir los bancos.

Los particulares, por su parte, quedan parcialmente exentos de este control exhaustivo. Hacienda recibirá los datos de forma anual sobre movimientos con tarjetas, pero solo cuando el volumen total de operaciones supere los 25.000 euros al año. De esta forma, se prioriza el control sobre aquellas tarjetas que generen mayor impacto tributario.

Transformación digital y supervisión fiscal inmediata

La reforma responde al auge de los pagos digitales en España. En los primeros nueve meses de 2025, el número de usuarios ha superado los 30 millones, lo que representa aproximadamente un 60% de la población española. Este crecimiento ha impulsado a Hacienda a adaptar sus mecanismos de control.

Hacienda dispondrá así de información que antes llegaba solo una vez al año y que ahora se actualizará casi en tiempo real. La medida permitirá detectar con mayor rapidez irregularidades fiscales, como empresas que reciben cobros pero no presentan declaraciones trimestrales de IVA. También facilitará identificar ingresos no declarados y actividad económica irregular mediante pagos digitales.