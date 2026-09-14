En España, el precio medio de la luz para el martes, 15 de septiembre de 2026 será de 167.33 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -570 % respecto al valor de ayer que fue de 177.44 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 15 de septiembre?

En el martes, 15 de septiembre de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 246,72 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 246.72 euros De 7:00 a 8:00 240.46 euros De 6:00 a 7:00 233.64 euros De 8:00 a 9:00 233.11 euros De 0:00 a 1:00 225.75 euros

Fuente: narrativas-es

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 15 de septiembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 38,39 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 38.39 euros De 14:00 a 15:00 49.77 euros De 15:00 a 16:00 55.27 euros De 12:00 a 13:00 56.0 euros De 16:00 a 17:00 70.05 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 225.75 De 1:00 a 2:00 219.97 De 2:00 a 3:00 214.52 De 3:00 a 4:00 214.14 De 4:00 a 5:00 213.18 De 5:00 a 6:00 213.66 De 6:00 a 7:00 233.64 De 7:00 a 8:00 240.46 De 8:00 a 9:00 233.11 De 9:00 a 10:00 197.2 De 10:00 a 11:00 135.21 De 11:00 a 12:00 85.31 De 12:00 a 13:00 56.0 De 13:00 a 14:00 38.39 De 14:00 a 15:00 49.77 De 15:00 a 16:00 55.27 De 16:00 a 17:00 70.05 De 17:00 a 18:00 99.98 De 18:00 a 19:00 151.1 De 19:00 a 20:00 215.32 De 20:00 a 21:00 246.72 De 21:00 a 22:00 222.32 De 22:00 a 23:00 201.19 De 23:00 a 24:00 183.58

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 2,65%, lo que supone -191,7 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 52,89% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:

Eólica: 988 %

Nuclear: 2.412 %

Ciclo combinado: 1.850 %

Solar fotovoltaica: 3.293 %

Congeneración: 441 %

Hidráulica: 583 %

Carbón: 0,08 %

Térmica renovable: 1,6 %

Solar térmica: 2,65 %

Fuel y gas: 0 %

Contenido generado por inteligencia artificial.