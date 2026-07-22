El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha notificado que la demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 14.886.434 MWh con respecto a los 14.597.306 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 134.86 euros el MWh, unos 150.32 euros más que el pasado día.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 23 de julio?

En el transcurso del jueves, 23 de julio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 250,57 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 250.57 euros De 23:00 a 24:00 201.33 euros De 21:00 a 22:00 200.0 euros De 0:00 a 1:00 190.76 euros De 1:00 a 2:00 180.01 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 23 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 35 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 35.0 euros De 16:00 a 17:00 38.66 euros De 15:00 a 16:00 38.88 euros De 12:00 a 13:00 38.99 euros De 14:00 a 15:00 38.99 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 190.76 De 1:00 a 2:00 180.01 De 2:00 a 3:00 174.84 De 3:00 a 4:00 174.01 De 4:00 a 5:00 174.0 De 5:00 a 6:00 174.0 De 6:00 a 7:00 174.0 De 7:00 a 8:00 174.84 De 8:00 a 9:00 174.01 De 9:00 a 10:00 159.76 De 10:00 a 11:00 114.97 De 11:00 a 12:00 95.01 De 12:00 a 13:00 38.99 De 13:00 a 14:00 35.0 De 14:00 a 15:00 38.99 De 15:00 a 16:00 38.88 De 16:00 a 17:00 38.66 De 17:00 a 18:00 38.99 De 18:00 a 19:00 98.85 De 19:00 a 20:00 128.01 De 20:00 a 21:00 168.27 De 21:00 a 22:00 200.0 De 22:00 a 23:00 250.57 De 23:00 a 24:00 201.33

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 0,87%, lo que supone 62,6 toneladas más emitidas a la atmósfera, en contraste con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 56,77% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: