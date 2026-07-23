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En España, el precio medio de la luz para el viernes, 24 de julio de 2026 será de 110.99 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.883 % respecto al valor de ayer que fue de 136.73 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 24 de julio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 190,93 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|190.93 euros
|De 23:00 a 24:00
|185.48 euros
|De 0:00 a 1:00
|184.5 euros
|De 8:00 a 9:00
|184.0 euros
|De 2:00 a 3:00
|183.9 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 24 de julio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, con un precio de 0,28 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 16:00 a 17:00
|0.28 euros
|De 15:00 a 16:00
|0.54 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.66 euros
|De 13:00 a 14:00
|1.08 euros
|De 17:00 a 18:00
|1.08 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|184.5
|De 1:00 a 2:00
|181.0
|De 2:00 a 3:00
|183.9
|De 3:00 a 4:00
|181.31
|De 4:00 a 5:00
|180.01
|De 5:00 a 6:00
|171.0
|De 6:00 a 7:00
|178.98
|De 7:00 a 8:00
|182.0
|De 8:00 a 9:00
|184.0
|De 9:00 a 10:00
|170.0
|De 10:00 a 11:00
|99.0
|De 11:00 a 12:00
|33.78
|De 12:00 a 13:00
|2.2
|De 13:00 a 14:00
|1.08
|De 14:00 a 15:00
|0.66
|De 15:00 a 16:00
|0.54
|De 16:00 a 17:00
|0.28
|De 17:00 a 18:00
|1.08
|De 18:00 a 19:00
|3.43
|De 19:00 a 20:00
|55.52
|De 20:00 a 21:00
|110.13
|De 21:00 a 22:00
|183.0
|De 22:00 a 23:00
|190.93
|De 23:00 a 24:00
|185.48
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 3,66%, lo que supone -265,5 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 51,94% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:
- Eólica: 976 %
- Nuclear: 1.676 %
- Ciclo combinado: 2.627 %
- Solar fotovoltaica: 2.996 %
- Congeneración: 481 %
- Hidráulica: 990 %
- Carbón: 0,23 %
- Térmica renovable: 1,38 %
- Solar térmica: 0,94 %
- Fuel y gas: 0 %