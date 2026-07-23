En España, el precio medio de la luz para el viernes, 24 de julio de 2026 será de 110.99 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.883 % respecto al valor de ayer que fue de 136.73 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 24 de julio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 190,93 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 190.93 euros De 23:00 a 24:00 185.48 euros De 0:00 a 1:00 184.5 euros De 8:00 a 9:00 184.0 euros De 2:00 a 3:00 183.9 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 24 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, con un precio de 0,28 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 16:00 a 17:00 0.28 euros De 15:00 a 16:00 0.54 euros De 14:00 a 15:00 0.66 euros De 13:00 a 14:00 1.08 euros De 17:00 a 18:00 1.08 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 184.5 De 1:00 a 2:00 181.0 De 2:00 a 3:00 183.9 De 3:00 a 4:00 181.31 De 4:00 a 5:00 180.01 De 5:00 a 6:00 171.0 De 6:00 a 7:00 178.98 De 7:00 a 8:00 182.0 De 8:00 a 9:00 184.0 De 9:00 a 10:00 170.0 De 10:00 a 11:00 99.0 De 11:00 a 12:00 33.78 De 12:00 a 13:00 2.2 De 13:00 a 14:00 1.08 De 14:00 a 15:00 0.66 De 15:00 a 16:00 0.54 De 16:00 a 17:00 0.28 De 17:00 a 18:00 1.08 De 18:00 a 19:00 3.43 De 19:00 a 20:00 55.52 De 20:00 a 21:00 110.13 De 21:00 a 22:00 183.0 De 22:00 a 23:00 190.93 De 23:00 a 24:00 185.48

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 3,66%, lo que supone -265,5 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 51,94% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: