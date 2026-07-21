El precio medio de la luz para el miércoles, 22 de julio de 2026 en España será de 149.12 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 945 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 22 de julio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 251 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 251.0 euros De 21:00 a 22:00 200.0 euros De 23:00 a 24:00 199.21 euros De 7:00 a 8:00 180.98 euros De 8:00 a 9:00 180.98 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 22 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 90 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 16:00 a 17:00 90.0 euros De 15:00 a 16:00 91.72 euros De 14:00 a 15:00 93.51 euros De 13:00 a 14:00 94.52 euros De 17:00 a 18:00 94.52 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 174.0 De 1:00 a 2:00 166.0 De 2:00 a 3:00 162.92 De 3:00 a 4:00 162.89 De 4:00 a 5:00 166.0 De 5:00 a 6:00 169.0 De 6:00 a 7:00 174.5 De 7:00 a 8:00 180.98 De 8:00 a 9:00 180.98 De 9:00 a 10:00 175.0 De 10:00 a 11:00 147.7 De 11:00 a 12:00 106.2 De 12:00 a 13:00 95.1 De 13:00 a 14:00 94.52 De 14:00 a 15:00 93.51 De 15:00 a 16:00 91.72 De 16:00 a 17:00 90.0 De 17:00 a 18:00 94.52 De 18:00 a 19:00 100.0 De 19:00 a 20:00 143.13 De 20:00 a 21:00 159.94 De 21:00 a 22:00 200.0 De 22:00 a 23:00 251.0 De 23:00 a 24:00 199.21

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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