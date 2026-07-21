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El precio medio de la luz para el miércoles, 22 de julio de 2026 en España será de 149.12 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 945 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 22 de julio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 251 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|251.0 euros
|De 21:00 a 22:00
|200.0 euros
|De 23:00 a 24:00
|199.21 euros
|De 7:00 a 8:00
|180.98 euros
|De 8:00 a 9:00
|180.98 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 22 de julio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 90 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 16:00 a 17:00
|90.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|91.72 euros
|De 14:00 a 15:00
|93.51 euros
|De 13:00 a 14:00
|94.52 euros
|De 17:00 a 18:00
|94.52 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|174.0
|De 1:00 a 2:00
|166.0
|De 2:00 a 3:00
|162.92
|De 3:00 a 4:00
|162.89
|De 4:00 a 5:00
|166.0
|De 5:00 a 6:00
|169.0
|De 6:00 a 7:00
|174.5
|De 7:00 a 8:00
|180.98
|De 8:00 a 9:00
|180.98
|De 9:00 a 10:00
|175.0
|De 10:00 a 11:00
|147.7
|De 11:00 a 12:00
|106.2
|De 12:00 a 13:00
|95.1
|De 13:00 a 14:00
|94.52
|De 14:00 a 15:00
|93.51
|De 15:00 a 16:00
|91.72
|De 16:00 a 17:00
|90.0
|De 17:00 a 18:00
|94.52
|De 18:00 a 19:00
|100.0
|De 19:00 a 20:00
|143.13
|De 20:00 a 21:00
|159.94
|De 21:00 a 22:00
|200.0
|De 22:00 a 23:00
|251.0
|De 23:00 a 24:00
|199.21
Consejos para ahorrar luz en casa
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las piezas cuando no las estés utilizando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.