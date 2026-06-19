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El precio medio de la luz para el sábado, 20 de junio de 2026 en España será de 66.35 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.221 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 20 de junio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 129,08 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|129.08 euros
|De 0:00 a 1:00
|123.93 euros
|De 21:00 a 22:00
|123.08 euros
|De 23:00 a 24:00
|121.85 euros
|De 1:00 a 2:00
|120.95 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 20 de junio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,02 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|-0.02 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.01 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.01 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.01 euros
|De 16:00 a 17:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|123.93
|De 1:00 a 2:00
|120.95
|De 2:00 a 3:00
|118.6
|De 3:00 a 4:00
|116.38
|De 4:00 a 5:00
|114.78
|De 5:00 a 6:00
|111.44
|De 6:00 a 7:00
|113.91
|De 7:00 a 8:00
|108.94
|De 8:00 a 9:00
|74.71
|De 9:00 a 10:00
|25.24
|De 10:00 a 11:00
|1.31
|De 11:00 a 12:00
|-0.0
|De 12:00 a 13:00
|-0.01
|De 13:00 a 14:00
|-0.02
|De 14:00 a 15:00
|-0.01
|De 15:00 a 16:00
|-0.01
|De 16:00 a 17:00
|-0.01
|De 17:00 a 18:00
|0.27
|De 18:00 a 19:00
|2.74
|De 19:00 a 20:00
|75.31
|De 20:00 a 21:00
|110.06
|De 21:00 a 22:00
|123.08
|De 22:00 a 23:00
|129.08
|De 23:00 a 24:00
|121.85
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un
aumento
- Eólica: 1.197 %
- Nuclear: 2.029 %
- Ciclo combinado: 1.834 %
- Solar fotovoltaica: 3.259 %
- Congeneración: 459 %
- Hidráulica: 857 %
- Carbón: 0 %
- Térmica renovable: 1,39 %
- Solar térmica: 2,27 %
- Fuel y gas: 0 %