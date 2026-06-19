El precio medio de la luz para el sábado, 20 de junio de 2026 en España será de 66.35 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.221 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 20 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 129,08 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 129.08 euros De 0:00 a 1:00 123.93 euros De 21:00 a 22:00 123.08 euros De 23:00 a 24:00 121.85 euros De 1:00 a 2:00 120.95 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 20 de junio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,02 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 -0.02 euros De 12:00 a 13:00 -0.01 euros De 14:00 a 15:00 -0.01 euros De 15:00 a 16:00 -0.01 euros De 16:00 a 17:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 123.93 De 1:00 a 2:00 120.95 De 2:00 a 3:00 118.6 De 3:00 a 4:00 116.38 De 4:00 a 5:00 114.78 De 5:00 a 6:00 111.44 De 6:00 a 7:00 113.91 De 7:00 a 8:00 108.94 De 8:00 a 9:00 74.71 De 9:00 a 10:00 25.24 De 10:00 a 11:00 1.31 De 11:00 a 12:00 -0.0 De 12:00 a 13:00 -0.01 De 13:00 a 14:00 -0.02 De 14:00 a 15:00 -0.01 De 15:00 a 16:00 -0.01 De 16:00 a 17:00 -0.01 De 17:00 a 18:00 0.27 De 18:00 a 19:00 2.74 De 19:00 a 20:00 75.31 De 20:00 a 21:00 110.06 De 21:00 a 22:00 123.08 De 22:00 a 23:00 129.08 De 23:00 a 24:00 121.85

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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