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Este jueves, 18 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 92.64 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -238 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 18 de junio?
Para el jueves, 18 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 138,9 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|138.9 euros
|De 21:00 a 22:00
|133.22 euros
|De 6:00 a 7:00
|129.42 euros
|De 23:00 a 24:00
|128.37 euros
|De 7:00 a 8:00
|127.55 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 18 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 17,68 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|17.68 euros
|De 14:00 a 15:00
|20.66 euros
|De 15:00 a 16:00
|25.57 euros
|De 11:00 a 12:00
|27.32 euros
|De 12:00 a 13:00
|28.23 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|125.22
|De 1:00 a 2:00
|118.43
|De 2:00 a 3:00
|120.35
|De 3:00 a 4:00
|119.15
|De 4:00 a 5:00
|122.8
|De 5:00 a 6:00
|125.42
|De 6:00 a 7:00
|129.42
|De 7:00 a 8:00
|127.55
|De 8:00 a 9:00
|116.54
|De 9:00 a 10:00
|94.13
|De 10:00 a 11:00
|61.16
|De 11:00 a 12:00
|27.32
|De 12:00 a 13:00
|28.23
|De 13:00 a 14:00
|17.68
|De 14:00 a 15:00
|20.66
|De 15:00 a 16:00
|25.57
|De 16:00 a 17:00
|47.66
|De 17:00 a 18:00
|72.33
|De 18:00 a 19:00
|81.07
|De 19:00 a 20:00
|114.89
|De 20:00 a 21:00
|127.34
|De 21:00 a 22:00
|133.22
|De 22:00 a 23:00
|138.9
|De 23:00 a 24:00
|128.37
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las dormitorios cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.