Este jueves, 18 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 92.64 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -238 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 18 de junio?

Para el jueves, 18 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 138,9 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 138.9 euros De 21:00 a 22:00 133.22 euros De 6:00 a 7:00 129.42 euros De 23:00 a 24:00 128.37 euros De 7:00 a 8:00 127.55 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 18 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 17,68 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 17.68 euros De 14:00 a 15:00 20.66 euros De 15:00 a 16:00 25.57 euros De 11:00 a 12:00 27.32 euros De 12:00 a 13:00 28.23 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 125.22 De 1:00 a 2:00 118.43 De 2:00 a 3:00 120.35 De 3:00 a 4:00 119.15 De 4:00 a 5:00 122.8 De 5:00 a 6:00 125.42 De 6:00 a 7:00 129.42 De 7:00 a 8:00 127.55 De 8:00 a 9:00 116.54 De 9:00 a 10:00 94.13 De 10:00 a 11:00 61.16 De 11:00 a 12:00 27.32 De 12:00 a 13:00 28.23 De 13:00 a 14:00 17.68 De 14:00 a 15:00 20.66 De 15:00 a 16:00 25.57 De 16:00 a 17:00 47.66 De 17:00 a 18:00 72.33 De 18:00 a 19:00 81.07 De 19:00 a 20:00 114.89 De 20:00 a 21:00 127.34 De 21:00 a 22:00 133.22 De 22:00 a 23:00 138.9 De 23:00 a 24:00 128.37

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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