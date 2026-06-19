Línea Directa mejorará un 40% el precio del seguro de hogar a los clientes que lo tengan vinculado a la hipoteca.

Línea Directa se lanza a quedarse con parte de los seguros de hogar de los bancos. La compañía en su estrategia de posicionamiento en ese apetitoso segmento del negocio asegurador puso en marcha una campaña por la que los clientes que tengan vinculado el seguro de su vivienda a la hipoteca y lo cambien a Línea Directa tendrán garantizada una mejora del 40% en el precio de su póliza actual con coberturas equivalentes a la anterior.

Pero la ofensiva va más allá: sorteará, además, un año de hipoteca gratis entre todas las personas que calculen el precio de un seguro de hogar con la entidad.

Esta iniciativa forma para de la nueva propuesta comercial de la compañía en el ámbito de los seguros para la vivienda. Vale recordar que el pasado mes de abril, la entidad renovó su oferta de seguros de Hogar, con una nueva gama de pólizas que destaca por las opciones de personalización según el perfil de cada asegurado, la amplitud de sus coberturas, una gama de pólizas de fácil comparación y comprensión y el compromiso con la calidad del servicio.

La empresa, cuyo accionista mayoritario es la familia Botín Naveda (con poco más del 20% y primos de Ana Botín), detalla que el nuevo portafolio de Hogar de la compañía contempla tres modalidades de seguro - Esencial, Completo y Completo Plus - posibilidad de personalización según las necesidades de cada cliente y los diferentes tipos de hogares.

“Está destinado tanto a propietarios, para vivienda habitual, segundas residencias e inmuebles destinados al alquiler como a inquilinos, y para pisos y viviendas unifamiliares”, añade la compañía en un comunicado.

Cobertura del nuevo seguro

La gama de seguros de Hogar de la aseguradora low cost contempla coberturas clave completas y amplias e incluye garantías diferenciales respecto al mercado en los ámbitos de la asistencia jurídica, de la asistencia en la vivienda, como un servicio de manitas y mantenimiento premium, y de la asistencia tecnológica.

Por otra parte, la empresa, participada por Bankinter con el 17% del capital social, subraya que este nuevo producto contiene novedades frente a riesgos y necesidades emergentes como el fraude y la suplantación de la identidad digital, las placas solares, los cargadores de vehículos electrificados y la protección frente la ocupación ilegal de la vivienda.

Un año de hipoteca gratis

Como parte de esta campaña, Línea Directa realizará también un sorteo, entre todas las personas que soliciten un presupuesto de su seguro de hogar, de un único premio por el que la compañía abonará al ganador las 12 cuotas hipotecarias de un año, por un importe de hasta 12.000 euros netos de impuestos (IRPF), que asumirá la compañía que lidera como consejera delegada Patricia Ayuela.

Asimismo, aquellas personas que coticen su seguro a través de la app, la web o por teléfono obtendrán una participación en el sorteo, mientras que quienes suscriban una póliza entrarán en el mismo con dos participaciones.

El sorteo se celebrará en enero de 2027, cuando se dará a conocer el ganador.

Por último, Línea Directa afirma que esta promoción se complementa con otras iniciativas con las que la compañía busca impulsar la captación y fidelización de clientes en el ámbito del Hogar, como su Fórmula Coche+Casa, “con la que permite agrupar las pólizas de automóvil y del hogar, lo que simplifica y agiliza las gestiones del seguro y permite al asegurado acceder a condiciones económicas más ventajosas”, concluye.