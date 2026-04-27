En España, el precio medio de la luz para el martes, 28 de abril de 2026 será de 55.77 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.886 % respecto al valor de ayer que fue de 46.92 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el transcurso del martes, 28 de abril de 2026, las horas más costosas para el uso de la energía se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 108,23 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un del 0%, lo que supone 0 toneladas más emitidas a la atmósfera, en contraste con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 57,24% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: