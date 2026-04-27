Los grandes descubrimientos arqueológicos permiten entender cómo nacieron las primeras sociedades complejas. Restos de viviendas, tumbas, canales y herramientas ofrecen información decisiva sobre la vida cotidiana, el poder político y la capacidad técnica de pueblos que existieron miles de años atrás. En ese marco, nuevas investigaciones en China volvieron a poner el foco sobre Liangzhu, uno de los yacimientos prehistóricos más relevantes de Asia. Las autoridades culturales chinas informaron en noviembre de 2023 avances que ayudan a reconstruir el crecimiento de esta antigua ciudad y su sofisticado sistema de gestión del agua, según recogió Xinhua. El sitio arqueológico de Liangzhu, situado en la provincia de Zhejiang, corresponde al periodo final del Neolítico y tuvo su etapa principal entre aproximadamente 3300 y 2300 a.C.. La UNESCO, que incorporó el lugar a la lista de Patrimonio Mundial en 2019, destaca que representa un testimonio excepcional de las primeras sociedades urbanas del valle bajo del Yangtsé. Los investigadores identificaron nuevas evidencias sobre la evolución del asentamiento. Según los estudios difundidos por medios oficiales chinos, el área pasó de pequeños núcleos dispersos a una estructura urbana organizada, con zonas centrales, espacios productivos y obras públicas de gran escala. Ese crecimiento confirma que Liangzhu no fue una aldea aislada, sino un centro regional con capacidad de planificación y control territorial miles de años antes de la era moderna. Uno de los aspectos más llamativos del yacimiento es su sistema hidráulico. Los expertos localizaron restos de presas, canales, diques y otras infraestructuras destinadas a gestionar crecidas, almacenar agua y proteger zonas habitadas. Para una sociedad de hace más de cuatro mil años, ese nivel técnico resulta extraordinario. En el área se documentaron alrededor de 350 sitios arqueológicos, incluidos más de 200 nuevos puntos identificados en campañas recientes. También se registraron cerca de 20 estructuras relacionadas con el control del agua. Estos datos refuerzan la idea de una comunidad con mano de obra organizada, conocimiento del entorno y capacidad de ejecutar proyectos colectivos sostenidos en el tiempo. Los hallazgos no solo hablan de arquitectura o ingeniería. También aportan pistas sobre la organización social y el sistema de creencias de sus habitantes. Tumbas con diferencias de riqueza, objetos rituales de jade y áreas jerarquizadas sugieren una sociedad compleja con élites dirigentes. Para los especialistas, Liangzhu ocupa hoy un lugar central en el estudio del origen de la civilización china. Durante años, parte del debate histórico situó el foco casi exclusivamente en la cuenca del río Amarillo. Sin embargo, este yacimiento demuestra la relevancia del valle del Yangtsé en el surgimiento de grandes centros urbanos. Cada nueva excavación amplía ese mapa histórico. Lo que aparece bajo tierra en Zhejiang no solo describe el pasado local: también modifica la comprensión global sobre cómo y dónde nacieron algunas de las primeras ciudades del planeta.