Este domingo, 26 de abril de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 35.26 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.054 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 98,55 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -5 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un del 0%, lo que supone 0 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 58,24% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: