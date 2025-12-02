En esta noticia

Debido al aumento de precios de los alimentos, muchas personas en España optan por pagar las compras del mes en el supermercado con tarjetas de crédito y financiar así el gasto total.

Evento astronómico .Se aproxima el eclipse más largo del siglo: el día se convertira en noche y no se volverá a repetir en 100 años

Sin embargo, los expertos en finanzas explican que es un error afrontar este gasto del mismo modo que una hipoteca o el pago de servicios como la luz y el gas, ya que podrían generar un sobreendeudamiento para aquellos que viven en España.

Tarjetas de crédito: ¿por qué es un error utilizarlas para pagar la compra del supermercado? Imagen: archivo.
Tarjetas de crédito: ¿por qué es un error utilizarlas para pagar la compra del supermercado? Imagen: archivo.

¿Por qué no aconsejan comprar con tarjeta de crédito en el supermercado?

Los expertos del portal financiero HelpMyCash han recomendado no financiar los gastos recurrentes con las tarjetas de crédito. El motivo se debe a que el interés promedio que cobran en España es de un 17,91% al pagar un gasto a plazos. Además, al utilizarlas existen más probabilidades de generar deudas impagables.

Confirmado.Habrá cierre total de escuelas en todo el país: permanecerán sin dar clases más de 10 días desde esta fecha

De acuerdo a los especialistas, cuando los clientes utilizan el crédito que les ofrece su banco para pagar sus deudas, como la del supermercado o la cuota de la hipoteca, al mes siguiente deberán pagar tanto los gastos de ese mes como los realizados con tarjeta el mes anterior.

Por otro lado, si los productos son comprados en varias cuotas, los intereses que habrá que pagar a la entidad financiera harán que el precio de la compra sea mucho más elevado.

Tarjetas de crédito: cuáles son las recomendaciones para no endeudarse. Imagen: archivo.
Tarjetas de crédito: cuáles son las recomendaciones para no endeudarse. Imagen: archivo.

Las recomendaciones para evitar deudas con la tarjeta de crédito

Para evitar caer en un espiral de deudas díficiles de pagar, el portal ha elaborado una serie de recomendaciones para los usuarios de tarjetas de crédito en España:

Atención propietarios.Ley de Alquileres | Si un vecino no paga los gastos del edificio, los otros propietarios pueden incautar sus bienes

  • No fraccionar compras superiores a los 1000 euros, ya que a partir de esta cantidad se pueden contratar préstamos más baratos para financiar la compra.
  • No extender el pago a más de 12 meses.
  • Revisar siempre los gastos de la tarjeta.
  • Evitar el pago mínimo, ya que es el que más intereses generará.
  • Solo utilizarlas cuando se pueda hacer frente a su reembolso.