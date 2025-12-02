¿Por qué es un error utilizar la tarjeta de crédito para pagar la compra del supermercado?

Debido al aumento de precios de los alimentos, muchas personas en España optan por pagar las compras del mes en el supermercado con tarjetas de crédito y financiar así el gasto total.

Sin embargo, los expertos en finanzas explican que es un error afrontar este gasto del mismo modo que una hipoteca o el pago de servicios como la luz y el gas, ya que podrían generar un sobreendeudamiento para aquellos que viven en España.

Tarjetas de crédito: ¿por qué es un error utilizarlas para pagar la compra del supermercado? Imagen: archivo.

¿Por qué no aconsejan comprar con tarjeta de crédito en el supermercado?

Los expertos del portal financiero HelpMyCash han recomendado no financiar los gastos recurrentes con las tarjetas de crédito . El motivo se debe a que el interés promedio que cobran en España es de un 17,91% al pagar un gasto a plazos. Además, al utilizarlas existen más probabilidades de generar deudas impagables.

De acuerdo a los especialistas, cuando los clientes utilizan el crédito que les ofrece su banco para pagar sus deudas, como la del supermercado o la cuota de la hipoteca, al mes siguiente deberán pagar tanto los gastos de ese mes como los realizados con tarjeta el mes anterior.

Por otro lado, si los productos son comprados en varias cuotas, los intereses que habrá que pagar a la entidad financiera harán que el precio de la compra sea mucho más elevado.

Tarjetas de crédito: cuáles son las recomendaciones para no endeudarse. Imagen: archivo.

Las recomendaciones para evitar deudas con la tarjeta de crédito

Para evitar caer en un espiral de deudas díficiles de pagar, el portal ha elaborado una serie de recomendaciones para los usuarios de tarjetas de crédito en España: