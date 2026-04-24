La pensión de sobrevivientes es una de las principales garantías del sistema pensional en Colombia, diseñada para proteger a los familiares de un afiliado fallecido. Este beneficio permite que cónyuges, hijos u otros dependientes económicos accedan a una mesada cuando se cumplen ciertos requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, no todos los casos son iguales. En situaciones específicas, algunas personas pueden acceder a este derecho incluso cuando no se cumplen las condiciones tradicionales, como el número mínimo de semanas cotizadas en los últimos años. Recientemente, un fallo de la Corte Constitucional de Colombia marcó un precedente clave al ordenar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en un caso donde no se cumplía este requisito, cambiando el panorama para muchos beneficiarios. La pensión de sobrevivientes está dirigida a los familiares de un afiliado o pensionado fallecido que dependían económicamente de él. Entre los principales beneficiarios se encuentran cónyuges, compañeros permanentes, hijos menores de edad, estudiantes hasta los 25 años, hijos en condición de invalidez y, en algunos casos, los padres. Para acceder a este beneficio, la normativa vigente exige que el afiliado haya cotizado al menos 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento. Además, en el caso de las parejas, se debe acreditar una convivencia mínima de cinco años continuos para poder recibir la mesada pensional. En un caso reciente, la Corte Constitucional de Colombia falló a favor de una mujer a la que Colpensiones le había negado la pensión de sobreviviente debido a que su pareja no cumplía con las semanas requeridas por la ley actual. El alto tribunal determinó que la entidad debía reconocer el derecho aplicando el principio de “condición más beneficiosa”, una figura jurídica que permite evaluar el caso bajo normas anteriores cuando existe una expectativa legítima de acceso a la pensión. Este principio permite aplicar normas anteriores, como las establecidas antes de la Ley 100 de 1993, cuando el afiliado no cumple con los requisitos actuales pero sí con los de un régimen anterior. En el caso analizado, se tuvo en cuenta el Acuerdo 049 de 1990, que exigía un número distinto de semanas cotizadas. Para que este criterio sea válido, se deben cumplir tres condiciones: que el afiliado no alcance las semanas exigidas por la ley vigente, que haya cumplido con los requisitos en una normativa anterior y que el beneficiario se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Bajo estos criterios, la Corte ordenó reconocer la pensión, estableciendo un precedente relevante en materia pensional.