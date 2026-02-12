Las entidades bancarias en España están intensificando los controles sobre la documentación de sus clientes. Miles de personas podrían ver bloqueadas sus cuentas si no responden a los requerimientos de actualización de datos. Esta medida no proviene de Hacienda, sino de las propias entidades financieras que deben cumplir con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. La normativa obliga a los bancos a mantener actualizada la identidad de todos sus clientes mediante copia digitalizada del DNI, NIE o pasaporte. Si el titular no entrega esta documentación cuando se le solicita, la entidad puede bloquear la cuenta de forma temporal o definitiva. El Banco de España ha confirmado que los bancos están legitimados para aplicar estas restricciones cuando los clientes desatienden de forma continuada las peticiones de actualización. El Banco de España indica que una entidad puede implementar medidas restrictivas en la operativa de los clientes si este ignora de manera reiterada sus solicitudes. Dichas restricciones deben ser aplicadas de manera progresiva. No obstante, en los casos donde no se pueda verificar la identidad del cliente, el bloqueo total de la cuenta se considera justificado. La Ley 10/2010 estipula que las entidades financieras están obligadas a conservar copias de los documentos de identificación en formatos digitales. No es suficiente poseer una fotocopia física del DNI. Las instituciones bancarias requieren una copia digitalizada del documento vigente para cumplir con sus responsabilidades de prevención. En caso de que el DNI caduca, el titular debe presentar el nuevo documento para que la entidad proceda a escanearlo. Esta actualización responde a la necesidad de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero. El incumplimiento de esta obligación legal puede acarrear sanciones para los bancos. Por ello, han intensificado sus esfuerzos para recopilar la documentación necesaria. Los grupos más afectados son autónomos y pequeñas empresas que manejan múltiples transacciones, extranjeros residentes que deben mantener actualizada su documentación y personas con cuentas inactivas que podrían no haber recibido las notificaciones. Las entidades financieras están solicitando a sus clientes diversos documentos para cumplir con las normativas de Conozca a su Cliente (KYC). Entre la documentación requerida se encuentra el Documento Nacional de Identidad, NIE o pasaporte vigente. También pueden requerir justificantes del origen de los fondos, tales como nóminas, declaraciones de la renta, contratos laborales o recibos de autónomos. Para evitar el bloqueo de cuentas, los clientes deben prestar atención a las comunicaciones de sus entidades bancarias. Si reciben una solicitud de documentación, deben responder en el plazo establecido. La mayoría de los bancos ha habilitado varios canales: entrega presencial en oficinas, actualización a través de plataformas en línea o envío mediante aplicaciones móviles. Si la cuenta ya se encuentra bloqueada, la solución consiste en presentar el DNI actualizado en la entidad. Algunas entidades permiten el envío de la documentación por internet, mientras que otras requieren la presencia física en sucursal. Una vez que el banco recibe el DNI actualizado, el desbloqueo suele realizarse de forma inmediata o en pocos días. El dinero seguirá siendo propiedad del cliente durante el bloqueo, pero no podrá llevar a cabo operaciones como transferencias, pagos con tarjeta o retiradas de efectivo hasta regularizar su situación.