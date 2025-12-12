España se prepara para uno de los festivos más importantes del año. Diciembre tiene 3 feriados bancarios en todo el país, el Día de la Constitución, Día de la Inmaculada Concepción y la Navidad.

De esta forma, el cierre de bancos coincide con el sabado 6 de diciembre (en las sucursales que trabajan de lunes a sabado), el lunes 8 de diciembre y la próxima: el 25 de Navidad.

Este año, el 25 de diciembre cae en jueves por lo que todas las oficinas permanecerán cerradas pese a que los cajeros automáticos funcionarán con normalidad, permitiendo realizar operaciones básicas como la extracción de dinero, consultas de saldo y transferencias.

Esto pasará con tus ahorros en el banco si España participa en un conflicto bélico Fuente: iStock AM29

Qué pasará con los bancos durante la Navidad

El cierre de bancos durante el festivo nacional generará complicaciones para quienes necesiten atención presencial. Ninguna sucursal abrirá sus puertas. Aun así, seguirán activos los canales digitales.

La celebración de la Navidad es un evento religioso que se mantiene como uno de los festivos bancarios España más relevantes.

El Ministerio confirma que este día es un festivo nacional no sustituible. “Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), estas fechas responden a fiestas de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituibles por las comunidades autónomas”.

Qué operaciones bancarias seguirán disponibles durante el cierre

Aunque habrá cierre de bancos, los usuarios no quedarán sin opciones. Permanecerán habilitados:

Retiros y depósitos en cajeros automáticos.

Transferencias desde banca online.

Pagos con tarjeta.

Consultas de movimientos y saldos.

Así, a pesar del cierre de las sucursales bancarias, los usuarios no quedarán completamente desconectados de sus finanzas. Esto remarca el Banco de España al recomendar prever pagos y trámites antes del festivo.

El auge de la digitalización permite operar con normalidad desde la app del banco. A través de la aplicación móvil o página web del banco los usuarios pueden realizar transferencias; buscar movimientos financieros gestionar los recibos; contratar productos como préstamos o inversiones.

Qué recomienda el Banco de España antes del cierre bancario

El Banco de España advierte sobre la alta demanda de operaciones digitales durante festivos bancarios España. Por esto mismo la recomendación principal es planificar. Si debes hacer transferencias o pagos importantes, lo mejor es ejecutarlos antes del viernes.

“Las festividades locales son una excelente oportunidad para descansar, pero es crucial considerar el impacto que pueden tener sobre los servicios esenciales como los bancos“.