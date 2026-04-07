La eventualidad de que el Estado exija impuestos a hijos adultos que habitan sin abonar alquiler en las residencias de sus progenitores ha suscitado inquietudes y ha dado lugar a un debate que entrelaza el derecho civil con la fiscalidad. Esta práctica ha estado presente durante varios años; sin embargo, su interpretación parcial provoca confusión. La clave radica en diferenciar el tipo de convivencia y el inmueble en cuestión para entender en qué circunstancias existe una obligación tributaria y en cuáles no. El escenario cambia cuando los progenitores ceden una segunda residencia para que el hijo viva allí sin pagar renta. En ese caso, la normativa del IRPF contempla la imputación de rentas inmobiliarias a los propietarios, quienes deben tributar por un rendimiento teórico calculado sobre el valor catastral del inmueble, aunque no perciban ingresos reales. Esa diferencia marca el límite entre una situación plenamente amparada por la ley y otra que puede activar obligaciones en el Impuesto sobre la Renta y, en casos excepcionales, en el impuesto autonómico de donaciones. Cuando padres e hijos conviven en la vivienda habitual, la administración no interviene. El marco legal reconoce el deber de alimentos, que incluye alojamiento y sustento mientras el descendiente carezca de medios propios. No se genera renta ni hecho imponible alguno, por lo que no hay impuestos asociados. La convivencia en la vivienda habitual representa la situación más común y segura desde una perspectiva fiscal. Este esquema es protegido por la ley civil, que lo excluye de cualquier gravamen. No se considera alquiler, no hay donación y no existe rendimiento imputable. Además, la práctica administrativa respalda este criterio. La Agencia Tributaria no lleva a cabo fiscalizaciones sobre la cohabitación familiar ordinaria, dado que no se genera una ventaja patrimonial que pueda ser objeto de tributación, ni para padres ni para hijos. Este aspecto es fundamental para prevenir interpretaciones alarmistas. La gran mayoría de los hogares que comparten vivienda por motivos económicos o familiares no enfrentan ningún riesgo ante el fisco. Desde el punto de vista del hijo, el uso gratuito puede encuadrarse técnicamente como una donación del derecho de uso. Esto habilitaría a las comunidades autónomas a exigir el impuesto de sucesiones y donaciones, calculado sobre el valor de mercado de un alquiler comparable. La cesión gratuita de una vivienda distinta al domicilio habitual abre un frente fiscal para los propietarios. La imputación de rentas inmobiliarias obliga a declarar un ingreso ficticio y, al mismo tiempo, impide deducir gastos como IBI, comunidad o mantenimiento, al no existir alquiler formal. En la práctica, estas reclamaciones son excepcionales. Suelen concentrarse en inmuebles de alto valor o en situaciones donde la administración sospecha la existencia de alquileres encubiertos. Para quienes buscan máxima seguridad jurídica, los especialistas recomiendan firmar un contrato de comodato, que documenta el préstamo de uso gratuito y reduce el margen de conflicto en eventuales inspecciones.