El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos en España. El aumento del precio del alquiler y el coste de la construcción tradicional han empujado a muchos compradores a buscar alternativas más accesibles. En ese escenario, las casas prefabricadas han ganado protagonismo. Entre las opciones más llamativas aparece un modelo de casa prefabricada de acero que se comercializa en Amazon por menos de 50.000 euros, una cifra que la sitúa por debajo de muchas soluciones tradicionales y que refuerza su atractivo en el mercado actual. La presencia de viviendas prefabricadas en Amazon refleja un cambio en la forma de acceder a este tipo de productos. Lo que antes requería contacto directo con fabricantes o promotoras ahora se integra en plataformas de comercio electrónico, ampliando su alcance. Este modelo en particular destaca por su estructura de acero y su diseño modular. Se trata de una vivienda portátil que puede transportarse e instalarse con relativa rapidez, lo que reduce significativamente los tiempos frente a una construcción convencional. Sin embargo, el precio exacto y las condiciones finales dependen de la configuración elegida, el transporte y la instalación, factores que pueden modificar el coste total de forma relevante. La casa modular de acero se caracteriza por su sistema plegable, que permite acelerar el proceso de montaje. Este tipo de diseño facilita que la estructura llegue parcialmente ensamblada, lo que acorta los plazos de instalación. En función del modelo, puede incluir entre 2 y 5 habitaciones, lo que permite adaptar el espacio a distintos usos. Desde una vivienda familiar hasta un alojamiento turístico o una segunda residencia, su versatilidad es uno de los puntos clave. Además, estas viviendas modulares suelen estar preparadas para funcionar en distintos entornos, incluidas zonas costeras. La utilización de acero aporta resistencia estructural y durabilidad, dos aspectos que han mejorado la percepción de este tipo de construcciones en los últimos años. El crecimiento de las casas prefabricadas en España responde a varios factores. El primero es el precio, que en muchos casos resulta más competitivo que el de la vivienda tradicional. El segundo es el tiempo de ejecución, que puede reducirse de meses a semanas. A esto se suma la mejora en eficiencia energética y en materiales, que ha permitido superar antiguas dudas sobre la calidad de estas construcciones. Hoy, muchas de estas viviendas cumplen con estándares exigentes y ofrecen soluciones habitacionales completas. El cambio también tiene un componente cultural. Cada vez más compradores valoran la rapidez, la flexibilidad y la posibilidad de adaptar el diseño a sus necesidades. En ese contexto, las viviendas prefabricadas baratas se consolidan como una alternativa real en un mercado cada vez más tensionado.