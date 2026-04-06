El deshielo en zonas de alta montaña está dejando al descubierto restos que durante siglos permanecieron ocultos. En Noruega, este proceso ha permitido recuperar objetos que ofrecen nuevas pistas sobre la vida en la antigüedad. Uno de esos hallazgos ha llamado especialmente la atención de los arqueólogos. Se trata de una sandalia de cuero de unos 1700 años de antigüedad, encontrada en un entorno extremo, a casi 2000 metros de altura. El descubrimiento no solo sorprende por su estado de conservación, sino también por lo que revela sobre los movimientos humanos en la región. El hallazgo se produjo en el Horse Ice Patch, en las montañas de Jotunheimen, cerca del paso de Lendbreen. Esta zona funcionó durante la Edad del Hierro como un corredor clave entre el interior y la costa de Noruega, utilizado para el transporte y el intercambio cultural. La pieza encontrada es una sandalia de cuero que data aproximadamente del año 300 d.C. Su estado de conservación es excepcional, algo poco habitual en materiales orgánicos como el cuero, que normalmente se degrada con rapidez. Según el proyecto arqueológico Secrets of the Ice, el retroceso glaciar ha sido determinante para su aparición. El hielo actuó durante siglos como una cápsula natural que protegió el objeto hasta su reciente exposición. El diseño del calzado ha generado especial interés entre los investigadores. La sandalia corresponde a una variante de la carbatina romana, un tipo de zapato extendido por gran parte de Europa en ese periodo. Este detalle sugiere que existían conexiones culturales entre Escandinavia y el mundo romano. Aunque Noruega no formaba parte del Imperio, sí mantenía contactos comerciales y culturales que explican la presencia de este tipo de objetos. El arqueólogo Espen Finstad señaló que resulta sorprendente encontrar un elemento con estas características en una zona tan elevada y alejada de los centros de influencia romana. La pieza aporta evidencia directa de cómo circulaban bienes, estilos y conocimientos en la antigüedad. El contexto del hallazgo es clave para entender su importancia. El hielo no solo conservó la sandalia, sino que también está revelando una gran cantidad de objetos que permanecían ocultos en estas rutas de montaña. En la misma zona se han encontrado otros restos, como esquís de más de 1300 años, textiles y herramientas, lo que confirma que estos pasos eran utilizados con frecuencia. Estos descubrimientos refuerzan la idea de una intensa actividad humana en condiciones extremas. Los investigadores también destacan el papel del cambio climático en estos hallazgos. El retroceso de los glaciares está dejando al descubierto materiales que, de otro modo, habrían permanecido ocultos durante siglos. Sin embargo, este proceso también implica riesgos, ya que muchos objetos pueden deteriorarse rápidamente una vez expuestos. El análisis del calzado incluyó pruebas de radiocarbono que confirmaron su datación en torno al año 300 d.C. Además, expertos como Vegard Vike, del Museo de Historia Cultural de Oslo, han trabajado en reconstrucciones para comprender mejor su uso y fabricación. El hallazgo no solo aporta información sobre un objeto concreto. Permite reconstruir un sistema de rutas, contactos culturales y formas de vida que conectaban regiones distantes mucho antes de la globalización moderna.