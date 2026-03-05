Ante el nuevo acuerdo con el Mercosur, la Unión Europea (UE) aprobó este jueves las salvaguardas que blindarán al campo para no perder competitividad con América del Sur. De esta manera, protegerá a los agricultores en las exportaciones y caídas de precios. Vale destacar que hay una lista de productos sensibles del sector primario en los que se implementará la medida. Se trata de alimentos como la ternera, el pollo, los cítricos, el azúcar y los huevos. Las medidas de salvaguarda entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Si la Comisión Europea constata que se está generando un daño a los productores comunitarios, podría suspender temporalmente las preferencias comerciales aplicables a esas importaciones. Estas cláusulas se activarían en un plazo de 21 días en caso de que las importaciones a la UE de productos sensibles procedentes de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) aumenten más de un 5 %, o si los precios de los productos europeos equivalentes caen por encima del 5 %. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur todavía no ha entrado en vigor, a pesar de que ambos bloques lo firmaron el pasado 17 de enero en Paraguay y de que Brasil, Argentina y Uruguay ya completaron su proceso de ratificación. Para que pueda empezar a aplicarse de manera provisional, Bruselas debe enviar una nota verbal a Paraguay —país que actúa como custodio del acuerdo— y cada Estado latinoamericano que lo haya ratificado debe remitir un documento similar a la Comisión Europea. El Senado paraguayo dio su aprobación al acuerdo este miércoles, un paso previo a la ratificación formal, mientras que el Parlamento Europeo continúa a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE confirme que el pacto es compatible con los tratados europeos, una resolución que podría demorarse hasta dos años. Hasta que la Eurocámara complete su propio proceso de ratificación, el acuerdo comenzará a aplicarse de forma provisional.