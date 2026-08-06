Uno de los conflictos más comunes entre propietarios e inquilinos se centra en la asignación de responsabilidades para llevar a cabo las reparaciones, reformas o arreglos necesarios en la vivienda en alquiler.

La ley de Viviendas de España aborda estos inconvenientes que pueden surgir en la propiedad, dado que pueden implicar gastos significativos y detalla los casos en los que el arrendatario debe asumir dicha responsabilidad.

¿Quién debe hacerse cargo de las reparaciones en un alquiler? Fuente: archivo.

Quién asume las reparaciones en un alquiler

De acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), las reparaciones o mejoras necesarias en una vivienda o piso arrendado son responsabilidad del propietario.

La normativa establece que el arrendador tiene la obligación de llevar a cabo estas reparaciones sin incrementar el monto del alquiler.

“Todas las reparaciones que resulten imprescindibles para mantener la vivienda en condiciones adecuadas de habitabilidad, conforme al uso acordado”, establece la ley.

No obstante, la Ley de vivienda especifica que se contemplan excepciones “en los casos en que el deterioro que requiera reparación sea atribuible al arrendatario, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil”.

Deberes del inquilino en el contrato de alquiler. Fuente: archivo.

Obligaciones del inquilino en el contrato de alquiler

Por su parte, los inquilinos tienen la responsabilidad de informar de manera inmediata al arrendador sobre la necesidad de llevar a cabo reparaciones.

Para ello, deberán facilitar la verificación del estado de la vivienda, ya sea por sí mismos o mediante los técnicos designados por el arrendador, conforme a lo que estipula la ley.

Asimismo, la norma establece que las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario del inmueble arrendado “serán responsabilidad del arrendatario”.

Por último, el Artículo 21 de la Conservación de la vivienda de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que, en los casos en que se requieran obras, la duración de las reparaciones no podrá exceder de 20 días.

Adicionalmente, si el inquilino se ve obligado a abandonar el inmueble, el propietario deberá proceder a una reducción proporcional del alquiler correspondiente.