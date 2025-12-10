Manuel Lao vende su participación del 5,12% en Sacyr por 150 millones de euros, mientras las acciones caen con fuerza en la Bolsa de Madrid.

Manuel Lao, uno de los hombres más ricos de España, sale del accionariado de Sacyr. A través de una comunicación de información privilegiada enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), informó que la sociedad Nerifan, que controla a través de Nortia Capital Investment, se desprende de la totalidad de su participación del capital de la constructora.

La operación se llevó a cabo con la colocación 40.763.153 acciones ordinarias, representativas de aproximadamente el 5,12% del capital social de la empresa, movimiento que se realizó a través de una colocación acelerada o accelerated bookbuild offering dirigida exclusivamente a inversores cualificados.

a acción de Sacyr llegó a caer más de un 6% tras anunciarse la venta de la participación de Manuel Lao.

El importe de la operación, de acuerdo al documento enviado al órgano regulador, asciende a los 150,82 millones de euros, con un precio de 3,70 euros por acción.

Nerifan contrató a Citigroup Global Markets Europe AG (Citi) para que actúe como coordinador global y colocador único en la operación.

Por otra parte, una vez liquidada la operación, que se espera que ocurra el 12 de diciembre de 2025, Nerifan no ostentará ninguna participación en Sacyr. Asimismo, la empresa que preside Manuel Manrique no recibirá ingresos por este movimiento al realizarse exclusivamente con acciones existentes.

Si se toma la valoración de los títulos de Sacyr al cierre de la jornada de ayer, la valoración de la participación de Lago alcanza 161,4 millones de euros, lo que supone un descuento del 6,5% respecto al cierre del martes. A primera hora de la tarde, la acción cae un 5,23%, cuando a primera hora de la mañana del descenso superó los seis puntos porcentuales.

Nortia Capital explicó que procedió a desinvertir la posición que mantenía en Sacyr después de un periodo de maduración y crecimiento de valor de la compañía. También dijo que la decisión respondió al proceso de rotación de activos que viene desarrollando.

Lo cierto es que con esta salida, la sociedad de inversión de Lao le permitió al fundador de Cirsa (salió de la firma dedicada al juego en 2018) hacerse de una importante plusvalía desde su ingreso en Sacyr en 2020, aprovechando el derrumbe bursátil al que se vio sometida la compañía durante ese año. Por entonces, adquirió el 3% del capital para, tres años después, alcanzar el 5,11%.

El acierto de la apuesta de Lao se materializó con la salida del Covid, ya que superada la pandemia la acción de Sacyr más que se triplicó. Fue cuando la empresa con presencia en los segmentos de construcción apostó por las concesiones de infraestructuras y el crecimiento en concesiones.

En lo que va de año, y teniendo en cuenta la caída de la sesión de hoy, los títulos registran una revalorización de poco más del 18%.

Con todo, algunas alarmas comienzan a escucharse. Para el analista de Ei, José Antonio González, “el movimiento pone en jaque la viabilidad del último mínimo creciente terciario o de corto plazo, identificado a partir de los 3,748 euros por acción, cuya perforación a cierre de vela diaria, habilitaría una proyección bajista para Sacyr rumbo al soporte identificado a partir de los 3,554 euros por acción”.

Así, de acuerdo a la opinión de González, el cierre del próximo viernes será clave, porque, sostiene, si se sitúa por debajo de 3,844 euros, “se confirmaría una vela envolvente bajista”, por lo que recomienda precaución a corto y medio plazo.

“La señal alcista en Sacyr se recuperaría únicamente si el cierre semanal supera los máximos anuales en 4,010 euros”, vaticina. Actualmente la acción se comercializa a 3,74 euros.

De acuerdo a los registros de la CNMV, la empresa de hidrocarburos Disa, propiedad de Demetrio Carceller, es el principal accionista de Sacyr con el 14,60% del accionariado, seguido por José Manuel Loureda, uno de los fundadores de la empresa y dueño del 6,75% del capital social. En tercer lugar se ubica y el Grupo Fuertes con el 5,90%.

En último escalón aparece Rubric Capital Management con el 4,43%. Sacyr logró 890 millones de euros de caja operativa entre enero y septiembre, un 11% más que en el mismo periodo de 2024. Su resultado neto cayó a 62,2 millones, un 16% menos, como consecuencia de la desinversión en tres autopistas en Colombia con un impacto negativo de 65 millones.

Por su parte, Nortia Capital mantiene una cartera diversificada de inversiones a medio y largo plazo, habiendo realizado inversiones en diversos sectores como energías renovables, tecnología alimentaria, hoteles, infraestructuras e inmobiliario. Asimismo, es uno de los accionistas más relevantes de la SOCIMI Merlin Properties.

Otro hito relevante de la sociedad de inversión es su participación en la creación de Androìmeda, un fondo tecnológico. Aventura que emprendió junto al Fondo ICO Next Tech, Iberdrola y Seaya, con el objetivo de acelerar la transición energética y la sostenibilidad. Pero antes de esta inversión lanzó el fondo de infraestructuras Serena, como parte de su estrategia de inversión en sectores clave para el desarrollo sostenible y tecnológico.