Confirmado por la Ley de sucesiones | Las viudas no heredarán ningún bien aunque exista testamento si no se establece división clara.

Las herencias suelen ser un ámbito delicado en cualquier familia y en España el conflicto surge con frecuencia por una razón poco conocida: el testamento no siempre asegura que el cónyuge viudo reciba los bienes del fallecido.

A pesar de que exista una última voluntad por escrito, la legislación de sucesiones establece límites claros que prevalecen sobre las decisiones del causante, especialmente en presencia de hijos u otros herederos forzosos.

En la práctica, esto implica que el viudo puede quedar sin la propiedad de los bienes, accediendo únicamente a derechos de usufructo cuyo alcance depende del tipo de herederos y de la comunidad autónoma de residencia.

Esta realidad, que sorprende a muchas familias, explica por qué los repartos hereditarios con frecuencia derivan en disputas legales, incluso cuando el fallecido dejó testamento.

Ahora bien, si los descendientes y ascendientes que son llamados a recibir la herencia son varios, la falta de claridad legal y los intereses cruzados pueden generar conflictos legales entre las partes.

Las viudas no heredarán ningún bien aunque exista testamento si no se establece división clara. (Fuente: Shutterstock).

Consecuencias de no tener testamento

En términos generales, en ausencia de un testamento, los parientes deben observar el orden sucesorio establecido en el Código Civil. En estas circunstancias, la distribución de los bienes se determina de acuerdo al grado de parentesco y la existencia de herederos forzosos.

Conforme a la normativa nacional, en caso de que uno de los integrantes de una pareja fallezca sin haber dejado testamento, el otro carece de un derecho automático sobre el patrimonio hereditario, a menos que exista un vínculo matrimonial debidamente reconocido.

Las viudas no heredarán ningún bien aunque exista testamento si no se establece división clara. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Derechos de herencia en parejas no casadas

En el supuesto de que el matrimonio no haya sido formalizado, el derecho a heredar se verá condicionado por la existencia de una unión jurídica o de hecho debidamente acreditada. Este tipo de unión, aunque se equipara socialmente al matrimonio, no produce los mismos efectos jurídicos y no otorga los mismos derechos en materia sucesoria.

Los derechos sucesorios en tales situaciones dependen en gran medida de la comunidad autónoma de residencia, dado que cada región establece normativas específicas. Esto puede resultar beneficioso o perjudicial para la pareja sobreviviente, dependiendo del territorio en cuestión.

Por qué el testamento no garantiza la herencia del cónyuge viudo

En España, el testamento no otorga libertad absoluta para determinar el destino del patrimonio tras el deceso. La ley de sucesiones establece las denominadas legítimas, una porción de la herencia que debe reservarse obligatoriamente a ciertos herederos, como los hijos o, en su defecto, los ascendientes.

Cuando hay hijos, el cónyuge viudo no hereda la propiedad de los bienes, sino que obtiene el usufructo del tercio de mejora, lo que le permite usar o disfrutar de dichos bienes, pero no venderlos ni disponer libremente de ellos.

En cambio, si no hay descendientes, pero sí ascendientes vivos, el viudo tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Estas disposiciones se aplican incluso si el testamento prevé un reparto diferente, dado que la ley prevalece sobre la voluntad del causante.

Por esta razón, aunque el testamento disponga que el cónyuge viudo reciba todos los bienes, esa intención queda limitada por la normativa vigente y no perjudica los derechos de los herederos forzosos.

Asimismo, el alcance real de los derechos del cónyuge viudo puede variar según la comunidad autónoma de residencia, debido a la existencia de regímenes forales con normativas específicas.

Adicionalmente, el régimen económico del matrimonio -gananciales o separación de bienes- influye directamente en que parte del patrimonio forme parte de la herencia. En la práctica, esta combinación de factores ilustra por qué, en muchos casos, el viudo no recibe los bienes en propiedad, a pesar de que el testamento lo indique.