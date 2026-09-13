Malas noticias para los propietarios | Proponen subir los impuestos a las viviendas vacías: quiénes pagarían más (foto: Shutterstock)

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley con el objetivo de promover el alquiler de viviendas a precios asequibles.

Este paquete fiscal incluye 12 medidas que contemplan la posibilidad de limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes en España.

Además, busca garantizar la “permanencia del parque público” e “incentivar la reducción de precios en los alquileres”, según lo expresado por el partido de Pedro Sánchez.

Cómo el aumento de impuestos a pisos vacíos afecta a los propietarios

Con respecto al impuesto sobre viviendas deshabitadas, Ángel Sánchez, abogado y socio del despacho, sostiene que identificar la desocupación “exige inspecciones, registros y verificaciones que invaden la privacidad y producen conflictos legales”, lo que dificulta la viabilidad y la implementación de esta medida desde una óptica administrativa.

El especialista indica que numerosas viviendas desocupadas se encuentran en tal situación por motivos legítimos, como la falta de reparto de herencias, reformas, ocupaciones ilegales o litigios judiciales . Por lo tanto, advierte que “gravar sin distinción vulneraría el principio de equidad tributaria”.

A pesar de que este plan económico persigue los objetivos fundamentales de “más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas“, los expertos en real estate del despacho Golden Partners se han expresado en contra de estas iniciativas, señalando que el enfoque “excesivamente fiscalista” presenta “numerosos riesgos jurídicos, fiscales y económicos”.

“Muchas de las medidas son potencialmente regresivas, generan inseguridad jurídica, desincentivan la inversión externa en nuestro país y no abordan la raíz estructural del problema: la falta de oferta”, expresa Ángel Sánchez.

Malas noticias para los propietarios | Proponen subir los impuestos a las viviendas vacías: quiénes pagarían más (foto: Freepik)

Cuáles son las consecuencias del nuevo tributo sobre viviendas vacías

En la actualidad, dichos inmuebles generan una renta imputada del 1,1% de su valor catastral en la declaración de la renta, o del 2% si el valor no ha sido actualizado en un periodo superior a diez años.

Multas a propietarios con múltiples viviendas vacías para aumentar la oferta de alquiler.

A partir de un valor catastral de 100.000 euros, el porcentaje experimentará un incremento gradual: 1,5% hasta llegar a 500.000 euros, 2% hasta alcanzar el millón y 3% para quienes poseen propiedades vacías por encima de un millón. Con el nuevo esquema, se conservará ese 1,1% para las propiedades cuyo valor catastral no exceda los 100.000 euros.

De aprobarse la iniciativa, los propietarios con varias viviendas desocupadas y un mayor valor catastral acumulado serían los más afectados por el nuevo esquema fiscal.

El objetivo del Grupo Socialista es incentivar que estos inmuebles salgan al mercado del alquiler, aunque el planteamiento ya genera críticas entre expertos del sector por sus posibles efectos sobre la inversión y las dificultades para determinar cuándo una vivienda puede considerarse realmente vacía.

Por el momento, la modificación no está en vigor y deberá superar la tramitación parlamentaria antes de que los nuevos porcentajes puedan aplicarse a los contribuyentes.