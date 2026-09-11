El Real Decreto 390/2021 establece que los propietarios deben contar con un Certificado de Eficiencia Energética (CEE) cuando venden una vivienda o la alquilan a un nuevo arrendatario.

El documento acredita la eficiencia energética del inmueble y es obligatorio para determinadas operaciones de compraventa y alquiler de viviendas en España.

El Real Decreto 390/2021 establece que los propietarios deben contar con un Certificado de Eficiencia Energética (CEE) cuando venden una vivienda o la alquilan a un nuevo arrendatario. La normativa también obliga a incluir la información sobre la calificación energética en los anuncios publicados en agencias inmobiliarias, portales de internet, páginas web, catálogos y otros medios.

El certificado debe ser elaborado por un técnico competente y registrado ante el organismo correspondiente de la comunidad autónoma. Además, el documento permite obtener la etiqueta de eficiencia energética, que clasifica el inmueble según su consumo y sus emisiones.

¿Qué exige el BOE para vender o alquilar una vivienda?

En el caso de una compraventa, el vendedor debe anexar al contrato una copia del certificado de eficiencia energética debidamente registrado y la etiqueta energética. Por lo tanto, no es correcto afirmar que la norma obligue a entregar el documento original al comprador en el momento de firmar la escritura ante notario.

¿Qué exige el BOE para vender o alquilar una vivienda? (Fuente: Shutterstock)

Si se trata de un alquiler, una copia de la etiqueta energética debe anexarse al contrato. Además, el arrendatario debe recibir una copia del documento de recomendaciones de uso para el usuario.

La obligación también alcanza a la publicidad. El Real Decreto establece que las personas físicas o jurídicas que publiquen información sobre la venta o alquiler de un inmueble deben incluir los datos correspondientes a su calificación de eficiencia energética. Esto afecta a anuncios en portales inmobiliarios, agencias, páginas web, catálogos, prensa y otros medios.

¿Cuánto dura el certificado energético y qué ocurre con las viviendas turísticas?

El certificado de eficiencia energética tiene una vigencia máxima de 10 años. Sin embargo, existe una excepción: los certificados registrados desde el 3 de junio de 2021 cuya calificación sea G tienen una validez máxima de cinco años.

¿Cuánto dura el certificado energético y qué ocurre con las viviendas turísticas? (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La normativa también eliminó la antigua exclusión para determinadas viviendas utilizadas durante menos de cuatro meses al año. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala que las viviendas particulares destinadas a uso turístico deben estar certificadas si se alquilan para ese fin.

El documento debe ser realizado por un técnico competente y posteriormente registrado ante el organismo que corresponda en cada comunidad autónoma.

La normativa permite que el propietario solicite voluntariamente una actualización, aunque no haya transcurrido el plazo de vigencia, si considera que existen cambios que pueden modificar la calificación energética del inmueble.