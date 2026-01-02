Ley de Arrendamientos Urbanos | Los propietarios podrán echar a los inquilinos, si el contrato incluye esta cláusula. Imagen: archivo.

Alquilar una vivienda puede parecer un trámite sencillo, pero cada vez existen prácticas que dejan a los inquilinos en una posición de vulnerabilidad legal.

Entre ellas, destaca la inclusión de cláusulas que permiten el desalojo sin previo aviso ni posibilidad de defensa, una situación que ha comenzado a alarmar a los expertos en derecho inmobiliario español.

Estas disposiciones, que muchas veces pasan desapercibidas en el momento de firmar el contrato, están generando una creciente desprotección entre los arrendatarios.

Además, los propietarios que recurren a esta táctica aprovechan lagunas legales para garantizar su beneficio, mientras los inquilinos enfrentan barreras casi insalvables para defenderse.

La clave está en conocer a fondo estas cláusulas abusivas, cómo afectan a los derechos del inquilino y qué pasos se pueden tomar para evitar caer en esta trampa legal.

Algunos propietarios están sacando ventaja de este resquicio legal que los inquilinos, muchas veces sin saberlo, terminan aceptando. (Imagen: archivo)

¿Cuál es la cláusula que deja desamparados a los inquilinos?

Una de las prácticas más preocupantes en el mercado del alquiler es la inclusión de una cláusula por la cual el inquilino renuncia a defenderse legalmente en caso de desalojo.

Según explican los especialistas de Alquilino, esta disposición permite al propietario rescindir el contrato de forma unilateral, sin causa justificada y sin que el caso llegue a los tribunales ordinarios.

Esto significa que el inquilino puede ser desalojado antes de cumplirse los cinco años mínimos de permanencia garantizados por la Ley de Vivienda.

Además, esta cláusula también facilita que los propietarios ignoren el límite del 3% anual en el aumento del alquiler, exponiendo al arrendatario a incrementos abusivos en la renta.

El principal problema radica en que, al firmar este tipo de contratos, los inquilinos pierden el derecho a apelar ante un juez. En su lugar, se ven obligados a recurrir a tribunales de arbitraje, un mecanismo donde, según los expertos, están en clara desventaja frente a los propietarios.

El tribunal de arbitraje, la única posibilidad

Cuando un contrato de alquiler incluye esta cláusula abusiva, el conflicto se resuelve en tribunales de arbitraje, donde las garantías para los inquilinos son mínimas.

A diferencia de los procesos judiciales regulares, este mecanismo no contempla muchas de las protecciones estipuladas en la Ley de Vivienda, como la obligación de justificar los desalojos o respetar plazos razonables.

El procedimiento de arbitraje se asemeja a un desahucio exprés: una vez que el propietario activa la demanda, el inquilino dispone de solo siete días naturales para responder. En este breve plazo, encontrar un abogado y preparar una defensa resulta extremadamente complicado, especialmente si se considera el coste económico que implica.

Además, la decisión de estos tribunales suele ser difícil de revertir, lo que deja al inquilino con pocas opciones más allá de abandonar la vivienda. Esta situación no solo afecta la estabilidad habitacional de las personas, sino que también refuerza un desequilibrio de poder en el mercado del alquiler.

Murió la Ley de Alquileres: los propietarios podrán echar a los inquilinos en cualquier momento, si su contrato incluye esta cláusula. (Imagen: archivo)

¿Cómo pueden protegerse los inquilinos?

Para evitar caer en esta trampa legal, es fundamental tomar precauciones antes de firmar un contrato de alquiler. A continuación, algunas recomendaciones clave: