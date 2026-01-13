Un vacío legal puede convertirse en un coste económico importante si no se respetan los plazos del contrato.

Alivio para los inquilinos | El Gobierno premiará con ventajas fiscales a los propietarios que no suban el precio del alquiler

Mala noticia para los inquilinos: “Si el propietario no te actualiza el precio del alquiler en 5 años, te lo puede subir de golpe”

Con el aumento de operaciones inmobiliarias en zonas de alta demanda, muchos propietarios deciden vender sus viviendas aunque estén alquiladas. Sin embargo, este tipo de transacciones está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que protege los derechos del inquilino frente a ventas precipitadas o sin previo aviso.

Cuando se vulneran los plazos establecidos o no se informa adecuadamente al arrendatario, la ley contempla el pago de una indemnización. Es un escenario cada vez más frecuente que conviene conocer para evitar conflictos legales y sanciones económicas.

Muchos inquilinos desconocen que tienen derecho a una indemnización si se vulneran los términos del contrato.

Cuándo se debe indemnizar al inquilino por la venta del inmueble

La LAU establece que los contratos de alquiler de vivienda habitual tienen una duración mínima de cinco años (o siete si el arrendador es persona jurídica). Durante ese tiempo, el propietario no puede rescindir el contrato ni desalojar al inquilino por motivos de venta, salvo que se haya pactado lo contrario y con consentimiento del arrendatario.Si el propietario vende la vivienda y el nuevo comprador no quiere mantener el contrato de alquiler, el inquilino tiene derecho a reclamar una indemnización económica equivalente a una mensualidad por cada año que reste del contrato, hasta completar el mínimo legal.Por ejemplo, si se vende el inmueble en el segundo año de contrato y no se respeta el derecho del inquilino, este podrá exigir el pago de tres mensualidades completas como compensación.

Qué condiciones exige la Ley para evitar sanciones

Para que el nuevo propietario esté obligado a respetar el contrato de alquiler, deben cumplirse ciertos requisitos: