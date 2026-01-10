Cuando el titular de una vivienda fallece, surgen numerosos interrogantes respecto a la situación de los inmuebles y prestaciones que pertenecían al propietario en vida.

Aceptar una herencia implica realizar una gran cantidad de trámites legales en un momento de dificultad, justo después de haber sufrido la pérdida de un ser querido . No obstante, es fundamental llevar a cabo una gestión adecuada de todos estos procedimientos para prevenir posibles sanciones en el futuro, como podría suceder con el impuesto de IBI.

En este contexto, una de las inquietudes más comunes es la de a quién le corresponde pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): ¿quién queda a cargo de este tributo? ¿Los herederos? ¿el banco? ¿qué sucede si no se abona?

En caso de no pagar el impuesto de vivienda, el Ayuntamiento iniciará gestiones de cobro con recargos adicionales por la demora en el pago. Adicionalmente, si el abono del IBI se retrasa significativamente, existe la posibilidad de que se proceda al embargo de la propiedad heredada por la persona receptora.

¿Quién paga el IBI de una vivienda si el titular ha fallecido?

Si el titular de una propiedad ha fallecido, la obligación del pago del IBI recaerá en los herederos una vez se haya aceptado la herencia, según se especifica en el Artículo 39 de la Ley 58/2023 de 17 de diciembre. Allí se detalla lo siguiente:

“A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia.”

Cuando fallece el titular de una vivienda, ¿quién debe pagar los impuestos que le quedaron? (foto: archivo).

Consecuencias de la falta de herederos en una vivienda

En esta situación, la responsabilidad del abono del IBI recaerá sobre la entidad o individuo que tenga posesión del inmueble . Si la entidad en cuestión fuera un banco, por ejemplo, estaría obligada a asumir el pago anual del impuesto de bienes inmuebles.

Sin embargo, si hay un heredero de la propiedad, la situación cambia, ya que será esta persona la que deberá responsabilizarse del pago del IBI. Si son varios herederos, que es lo más común, se deberá llegar a un consenso para determinar quién se encargará de abonar dicho impuesto .

La decisión estará influenciada por las disposiciones testamentarias o las regulaciones legales pertinentes.