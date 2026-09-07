Oficial | Cierran las oficinas bancarias el martes 8 de septiembre: cuál es el motivo

El cierre bancario por los feriados autonomicos es contemplado en el BOE y afectará a todos los ciudadanos que habiten dichas comunidades autonomas. En esta ocasión los clientes bancarios de Asturias y Extremadura deberán tener en cuenta un cambio en la atención presencial.

El martes 8 de septiembre habrá bancos cerrados por los festivos autonómicos de ambas comunidades.

Habrá bancos cerrados en las oficinas de Asturias y en las provincias extremeñas de Badajoz y Cáceres. El festivo afecta a Asturias y Extremadura. Durante esa jornada no podrán realizarse operaciones presenciales en las sucursales sujetas al calendario regional.

El motivo es la celebración del Día de Asturias y del Día de Extremadura. Los dos aparecen en el calendario oficial de 2026. Son fiestas retribuidas y no recuperables.

Aun con los bancos cerrados , los clientes conservarán acceso a sus cuentas. Los cajeros automáticos seguirán activos. También funcionarán la banca online y las aplicaciones, según cada entidad.

Oficial | Cierran las oficinas bancarias el martes 8 de septiembre y no se podrán realizar operaciones presenciales (foto: ChatGPT)

Bancos cerrados el 8 de septiembre: dónde no habrá atención presencial

El Boletín Oficial del Estado incluye el martes 8 de septiembre entre los festivos por ello las sucursales de estos territorios no prestarán atención presencial. El aviso alcanza a Asturias y Extremadura y deja bancos cerrados durante el martes.

En términos provinciales, el cierre afectará a Asturias, Badajoz y Cáceres. La medida no se extiende al resto de España. Puede haber excepciones por fiestas locales o por horarios específicos aplicados por algunas entidades.

En el Principado se celebrará el Día de Asturias. En las dos provincias extremeñas será el Día de Extremadura. Ambas fechas forman parte del calendario laboral.

Los clientes que necesiten operaciones presenciales deberán adelantarlas al lunes 7. La otra opción será esperar al miércoles 9. Antes de desplazarse, conviene consultar el horario de la oficina.

Qué operaciones bancarias seguirán disponibles durante el festivo

Tener los bancos cerrados no significa que las cuentas y las tarjetas dejen de funcionar. Los clientes podrán pagar en comercios. También podrán consultar saldos y utilizar la aplicación o la web.

Los cajeros automáticos continuarán disponibles para retirar efectivo. L as funciones dependen de cada entidad y terminal. Algunos también permiten consultar movimientos, ingresar dinero o pagar recibos.

Las transferencias inmediatas podrán enviarse durante el festivo. El Banco de España indica que estos pagos llegan en un máximo de diez segundos. Están disponibles las 24 horas y todos los días del año.

Las transferencias ordinarias funcionan con días hábiles y horas de corte. Con los bancos cerrados, una orden puede tramitarse más tarde. El plazo dependerá de cada entidad.

No podrán hacerse operaciones presenciales en ventanilla. Entre ellas están ciertas gestiones de caja. También pueden quedar pendientes firmas, revisión de documentos y contrataciones de productos.

Cuándo vuelven a abrir los bancos de Asturias y Extremadura

El lunes 7 de septiembre es laborable. Las sucursales de Asturias y Extremadura abrirán con su horario habitual, salvo cambios particulares de cada banco.

Habrá bancos cerrados únicamente durante la jornada festiva del martes 8. Las oficinas retomarán la atención presencial el miércoles 9. Las operaciones presenciales volverán ese día.

El fin de semana no quedará unido de forma automática al festivo. Algunas personas pueden librar el lunes para formar un puente. Esa decisión no cambia el calendario general de los bancos.

Quienes tengan una cita o necesiten completar operaciones presenciales deben evitar el martes. El lunes será la última jornada hábil previa. El miércoles volverá el servicio ordinario.

Oficial | Cierran las oficinas bancarias el martes 8 de septiembre y no se podrán realizar operaciones presenciales (foto: archivo).

Por qué son festivos el Día de Asturias y el Día de Extremadura

El Día de Asturias se celebra cada 8 de septiembre. Coincide con la festividad de Nuestra Señora de Covadonga. Es una fiesta regional en todo el Principado.

En Extremadura, el 8 de septiembre es el Día de Extremadura. La fecha coincide con la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de la comunidad. La Junta de Extremadura confirma que esta fecha siempre es festiva en la región. El BOE recoge la misma jornada para Asturias.

Por eso habrá bancos cerrados de forma simultánea en Asturias, Badajoz y Cáceres. El cierre alcanza tanto a Asturias como a Extremadura.

Fuera de estas zonas, el martes 8 será laborable con carácter general. Los clientes de otras comunidades podrán acudir a sus oficinas. Deberán respetar el horario de cada entidad.

En resumen, los bancos cerrados se limitarán a las zonas donde el 8 de septiembre es festivo. No habrá un cierre general en toda España ni una suspensión continua de 72 horas.