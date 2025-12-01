Esta playa a menos de 1 hora de La Coruña es poco conocida y es una de las más hermosas de España. Fuente:Shutterstock.

A Coruña encara un proceso decisivo para su fachada portuaria. La licitación del Máster Plan de Coruña Marítima reunió “catorce uniones temporales de empresas (UTE) y setenta y ocho firmas”, según confirmó la Mesa de Contratación.

La apertura de documentación reveló que “todas las propuestas eran correctas menos una, que resultó no admitida ya que no cumplía con los requisitos de presentación de ofertas”. El proyecto promete cambiar por décadas la relación de la ciudad con sus muelles.

¿Quiénes compiten por el Máster Plan de Coruña Marítima?

La licitación atrajo a empresas locales, nacionales e internacionales . El informe oficial detalla que entre los aspirantes figuran compañías de “Francia, Inglaterra, Países Bajos, Japón, Dinamarca, Portugal, Italia o Estados Unidos”. Además, destacan “36 firmas locales, o con delegación permanente en A Coruña” integradas en las UTE o como colaboradoras.

Las bases exigieron equipos multidisciplinares con experiencia en “urbanismo, paisajismo, arquitectura, hidrología, puertos, ferrocarriles y movilidad”. Esta condición derivó en alianzas potentes entre estudios de arquitectura de renombre y gigantes globales de la ingeniería.

Listado completo de UTE aspirantes

Eddea Arquitectura y Urbanismo S.L.P.; Cruz y Ortiz Arquitectos S.L.P.; Ghenova Ingeniería S.L.U.; Proyfe S.L.; Aarquitectura Agronomía S.L.P.; Consultora Alomon S.L.

Técnica y Proyectos S.A. (Typsa); RSHP Architects SLP (Rogers Stirk Harbour + Partners)

Junquera Arquitectos; WEST 8 urban design & landscape architecture b.v.; Eptisa Servicios de Ingeniería S.L.; Sener Mobility S.A.; Neutelings Riedijk Architecten BV

Miralles Tangliabue Embt S.L.P.; BAU-B Arquitectura i Urbanisme S.L.P.; GOC S.A.; Creus e Carrasco Arquitectos S.L.P.; Proyectos Ejecución y Control de Obras S.A.

Idom Consulting Engineering Architecture S.A.U.; Zaha Hadid Limited

Gustafson Porter + Bowman LLP; Bofill Arquitectura S.L.; Ron Arad Architects Limited; Fhecor Ingenieros Consultores S.A.; Berenguer Ingenieros S.L.; Vectio Traffic Engineering S.L.; Galaicontrol S.L.

TPF Getinsa Euroestudios SL; Gil Barlolome ADW S.L.; Nikken Sekkei Ltd; TRN Táryet S.A.

Prointec S.A.U.; Vidal Asociados Estudio de Arquitectura S.L.P.

Bjarke Ingels Group Architecture Spain SLP (BIG); WSP Spain-Apia SAU; Díaz y Díaz Arquitectos SLP

Ove Arup & Partners S.A.U.; Battle i Roig Arquitectura SLP; 3XN Copenhagen A/S

B720 Arquitectura SLP; Alday Jover Arquitectos SLP; GEG Lda

Abalo Arquitectura e Ingeniería S.L.; Intecsa Engineering Group S.A.U.; Conurma Ingenieros Consultores S.L.; Ocean Infrastructures Management S.L.U.; Tema Ingeniería S.L.

Carlo Ratti Associati S.r.l.; LRA Infrastructures Consulting S.L.; DYP Ingenieros Consultores y Arquitectos S.L.

Stoss landscape Urbanism; Studio Gang Architectes; Urbanitree S.L.P.

¿Cómo será el proceso de selección del Máster Plan?

El concurso avanzará en dos etapas. Primero se escogerán “un máximo de cinco candidaturas de entre las catorce ofertas”. La previsión oficial indica que “en el mes de enero de 2026 estén seleccionadas las cinco empresas”.

Luego comenzará la fase decisiva. Cada firma contará con “un plazo de cinco meses para presentar su propuesta”. Las ofertas se evaluarán por “calidad técnica, funcionalidad, aspectos ambientales, aspectos económicos y la mejor ordenación urbanística”.

La administración estima que “el concurso esté resuelto en el verano de 2026”. Para ese momento, el estudio ganador deberá presentar una primera maqueta del futuro Coruña Marítima.

¿Cuándo estará listo el proyecto final del puerto coruñés?

Una vez seleccionado el ganador, “el equipo ganador dispondrá de un año para desarrollar el plan director”. La entrega oficial tendrá lugar “en el verano-otoño de 2027”, incluyendo todos los anexos técnicos requeridos en las bases.

El proceso marcará el rediseño urbano más ambicioso de A Coruña en décadas. Su impacto irá más allá del puerto: modificará la movilidad, la actividad económica y la conexión entre la ciudad y el mar.