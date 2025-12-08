Lanzaron billetes: cómo son y desde cuándo se encuentran vigentes.

Los nuevos billetes con la imagen del rey Carlos III del Reino Unido comenzaron a circular en junio del 2024. Emitidos por el Banco de Inglaterra, estos billetes se suman a aquellos que presentan el retrato de la reina Isabel II, madre del actual monarca, quien falleció en septiembre de 2022.

El reverso de los billetes, que presenta, entre otros, al ex primer ministro Winston Churchill y a la escritora Jane Austen, ha permanecido inalterado. En contraste, los billetes emitidos en Escocia e Irlanda del Norte exhiben imágenes diferentes, sin incluir la del monarca.

La principal entidad bancaria del país comenzó a emitir nuevos billetes de 5, 10, 20 y 50.

Los nuevos billetes que ya están en circulación

Los nuevos billetes fueron impresos en el 2023, tras la adecuación de los cajeros automáticos para que pudieran reconocer los nuevos diseños.

De acuerdo con el banco inglés, el retrato del billete fue creado a partir de una fotografía del rey tomada en 2013.

“Este es un momento histórico, ya que es la primera vez que hemos cambiado el soberano en nuestros billetes”, afirmó el gobernador de la entidad central inglesa, Andrew Bailey.

“Sabemos que el efectivo es importante para mucha gente y estamos comprometidos a facilitar billetes mientras haya demanda", agregó.

Fuente: EFE