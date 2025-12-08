Aumento confirmado para los jubilados | Banco Sabadell adelanta la fecha de cobro de las pensiones en diciembre de 2025.

En diciembre, hay buenas noticias para los jubilados y pensionistas de la Seguridad Social. Tal como ocurre habitualmente, el banco Sabadell ha optado por adelantar el pago de las pensiones para así brindarles una mayor tranquilidad económica a estos colectivos.

Este anticipo les asegura a los mayores de edad un acceso temprano a los recursos que necesitan para cubrir sus necesidades diarias.

En noviembre de 2025, la Seguridad Social destinó 27.120 millones de euros para el pago de pensiones contributivas, lo que incluye la nómina ordinaria de noviembre y la paga extraordinaria de Navidad. La nómina ordinaria de este mes fue de 13.720 millones de euros, y a ello se sumó la paga extra, por un total de 13.399,7 millones de euros

La entidad bancaria será una de las primeras en abonar la paga correspondiente a las pensiones en diciembre de 2025. ¿Cuándo cobro?

El hecho de que muchos bancos ingresan la pensión el día 25 de cada mes ha propagado la falsa creencia de que la Seguridad Social paga las pensiones ese día. No obstante, lo que hacen algunos bancos es adelantar el pago. Es decir, como ya saben qué clientes cobran una pensión y cuál es su importe, la anticipan unos días.

Aun así, desde HelpMyCash aclaran que los bancos no tienen ninguna obligación de ingresar la pensión antes del primer día hábil de cada mes, que es cuando paga la Seguridad Social las pensiones.

En esta ocasión, el Sabadell ha decidido adelantar el pago de la mensualidad al miércoles, 24 de diciembre con el fin de que sus clientes pensionistas reciban sus ingresos un día antes de lo habitual.

Cuándo pagan los bancos las pensiones de diciembre

Respecto al calendario de pagos, en general el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) abona las pensiones a mes vencido.

Aún así, como explican desde el comparador financiero, la mayoría de los bancos ingresa los pagos alrededor del día 25 de cada mes con el objetivo de adelantar el dinero a los beneficiarios.

Las fechas confirmadas por los bancos son: