La riqueza financiera de las familias marca un nuevo récord histórico y se acerca a los 2,66 billones de euros.

La riqueza financiera de las familias españolas, definida como la diferencia entre ahorros y deudas, aumentó un 9,3% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar de la inflación. El indicador alcanzó los 2,658 billones de euros a finales de marzo, un máximo histórico.

Así lo recogen las Cuentas Financieras de la economía española publicadas este jueves por el Banco de España, según las cuales el avance se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, en especial las participaciones en el capital y los fondos de inversión.

Los activos financieros de los hogares, que incluyen dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores de renta, crecieron un 8,15% interanual hasta los 3,46 billones de euros.

Cómo se reparten los activos financieros de los hogares españoles. Shutterstock

Cómo se reparten los activos financieros de los hogares españoles

El grueso del patrimonio financiero de las familias siguió concentrado en efectivo y depósitos, con un 33,3% del total. Detrás se situaron las participaciones en el capital, con un 32%, los fondos de inversión, con un 17,3%, y los seguros y fondos de pensiones, con un 11,5%.

El supervisor observa un ligero aumento del peso de las participaciones en el capital y de los fondos de inversión, compensado con la evolución a la baja del efectivo y los depósitos.

En relación con el producto interior bruto, los activos financieros representaron un 202,3% al cierre del primer trimestre. La riqueza financiera neta, una vez descontadas las deudas, supuso el 155,3%, frente al 149,5% de promedio desde 2022.

Cuánto debe una familia y por qué su ratio de deuda cae al mínimo desde 1999

La deuda consolidada de hogares y empresas ascendió a 1,798 billones de euros al término del primer trimestre de 2026, un 2,8% más que un año antes.

En el caso concreto de los hogares, el endeudamiento pasó de 700.000 millones en marzo de 2025 a 728.000 millones al cierre del primer trimestre de 2026. Medida sobre el PIB, sin embargo, la ratio descendió hasta el 42,5%, el nivel más bajo desde finales de 1999.

La deuda consolidada de las empresas se elevó desde los 1,049 billones de marzo de 2025 hasta los 1,07 billones actuales. En términos de PIB supone el 62,5%, el porcentaje más reducido desde el tercer trimestre de 2001.

Qué explica la evolución de la deuda empresarial y las cuentas públicas

El comportamiento de la deuda consolidada de las empresas responde, principalmente, a la menor emisión de acciones no cotizadas y otras participaciones, un efecto más que compensado por la evolución de las operaciones en el resto de instrumentos.

En cuanto a las Administraciones Públicas, las operaciones consolidadas de los activos alcanzaron en el primer trimestre el 1,3% del PIB, un nivel en línea con el promedio desde 2022, explicado sobre todo por las transacciones de efectivo y depósitos y de otros activos.

Las operaciones por el lado del pasivo se situaron en el 3,6% del PIB, por debajo del promedio registrado desde 2022. El Banco de España atribuye ese descenso a los valores representativos de deuda y a los préstamos.