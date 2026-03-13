La inflación en España se mantuvo en el 2,3 % en febrero, el mismo nivel registrado el mes anterior. El dato fue confirmado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras el avance publicado semanas antes. Según los datos oficiales, la estabilidad del IPC se explica principalmente por el descenso del precio de la electricidad. Ese abaratamiento permitió compensar el incremento de precios registrado en otros sectores clave de la economía. De acuerdo con la información publicada, “la inflación en España se mantuvo en el 2,3% en febrero, la misma tasa que el mes anterior, debido a que el abaratamiento de la electricidad compensó los incrementos de precios en restauración, alimentación y bebidas no alcohólicas”. Este comportamiento llega además en un contexto en el que los analistas siguen atentos al posible impacto de factores internacionales sobre los precios en los próximos meses. Mientras el índice general se mantuvo estable, la inflación subyacente registró un aumento. Este indicador, que excluye alimentos frescos y productos energéticos, subió una décima respecto al mes anterior. En concreto, la inflación subyacente se situó en el 2,7%, el nivel más elevado del último año y medio. Esta evolución rompe con la tendencia de moderación que se había observado durante los meses previos. Según los datos oficiales, “la inflación subyacente (sin alimentos frescos ni productos energéticos) se situó en el 2,7%, una décima superior a la del mes anterior y la más elevada en el último año y medio”. Esta diferencia entre el índice general y el subyacente no se registraba desde octubre de 2024, lo que refleja cambios en la dinámica reciente de los precios en España. Dentro de la cesta de la compra, algunos productos registraron incrementos especialmente intensos. El caso más destacado es el de los huevos, que continúan encabezando la subida de precios dentro de la alimentación. Según los datos publicados, “los huevos siguen liderando la inflación de los productos alimentarios superando el 30% en la comparativa anual”. Este incremento convierte a este producto básico en uno de los más encarecidos del último año. Otros alimentos también registraron subidas relevantes. Entre ellos figuran la carne de vacuno, con un aumento anual del 15%, la carne de ovino con un 8,5% y las legumbres y hortalizas frescas con un incremento del 8,4%. En términos mensuales, la cesta de la compra subió un 0,6% impulsada por el encarecimiento de frutas, frutos de cáscara, hortalizas, legumbres y patatas. Frente a las subidas en alimentación y restauración, algunos productos registraron bajadas significativas que ayudaron a contener la inflación general en España. Entre ellos destacan los aceites vegetales, que redujeron su precio un 14,1% en comparación anual. También bajaron los combustibles líquidos, el butano, el propano y la gasolina. Además, el precio del aceite de oliva se mantuvo estable durante febrero y registra una caída del 16,8% en términos interanuales, aunque sigue acumulando una subida del 64% desde enero de 2021. En este contexto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, advirtió que los próximos meses podrían traer nuevos movimientos en los precios debido al impacto internacional de los carburantes. Según indicó, espera un posible repunte de la inflación en marzo por el efecto de la guerra de Irán en el precio del gasóleo.