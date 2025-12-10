La edad de la jubilación cambia para siempre: esta es la cantidad de años que deberás trabajar desde ahora.

El Gobierno ha acordado con las empresas y los sindicatos una serie de cambios en la jubilación parcial, el retiro activo, el cálculo de la pensión sin recortes para profesiones “tóxicas, penosas o peligrosas” y otras áreas cubiertas por la Seguridad Social.

No obstante, estos no serán los únicos cambios en materia de pensiones y jubilaciones en España. El país se encuentra en un periodo de transición por el cual la edad de jubilación se incrementará de manera progresiva.

Ni 65 ni 67 años: esta es la nueva edad de jubilación confirmada por el Gobierno para 2025. (Imagen: archivo)

Este proceso, que comenzó en 2013, ha visto un incremento anual desde los 65 años hasta alcanzar los 67 en 2027. De esta manera, a partir del 1 de enero de 2025, la edad de jubilación volverá a modificarse.

Cambia la edad de jubilación en 2025

A partir del próximo año, los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses a la Seguridad Social podrán jubilarse a los 66 años y 8 meses. Esto significa que serán dos meses más de lo que es en 2024 (66 años y 6 meses).

Por su parte, los trabajadores que sí han cotizado 38 años y tres meses o más podrán jubilarse cuando alcancen los 65 años, siempre que acrediten esos 38 años y 3 meses de cotización a la Seguridad Social.

Por tanto, el tiempo de cotización para poder acceder a la jubilación con 65 años también variará en 2025 y si en 2024 es de 38 años, en 2025 alcanzará los 38 años y 3 meses.

Cambia la edad de jubilación en 2025: ¿cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100% de la pensión? (Imagen: archivo)

Este aumento paulatino de los años de cotización y la edad de jubilación se produce año a año.

En 2025 , la edad de jubilación aumentará a 66 años y 8 meses si no se han cotizado 38 años y 3 meses.

, la edad de jubilación aumentará a 66 años y 8 meses si no se han cotizado 38 años y 3 meses. En 2026 , la edad será de 66 años y 10 meses si no se alcanzan esos 38 años y 3 meses de cotización.

, la edad será de 66 años y 10 meses si no se alcanzan esos 38 años y 3 meses de cotización. En 2027, se establecerá la edad de 67 años, a menos que se tengan 38 años y 6 meses de cotización.

Cabe destacar que, para jubilarse a los 65 años en 2026, será necesario haber cotizado 38 años y 3 meses. En 2027, será necesario haber cotizado 38 años y 6 meses para jubilarse a los 65 años.

Jubilación anticipada

A pesar de los cambios en el tiempo de cotización y la edad de jubilación, un trabajador aún puede optar por la jubilación anticipada si tiene al menos 38 años y 3 meses de cotización. Esta opción estará disponible hasta dos años antes de la edad ordinaria de jubilación.