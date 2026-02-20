Tras presentar resultados con un beneficio neto que por primera vez superó los 1000 millones de euros, esta mañana el consejo de administración de Bankinter anunció que someterá a aprobación de la junta general de accionistas, convocada para el próximo 26 de marzo, la aprobación de un dividendo histórico para los accionistas del banco, que se situará en 544,9 millones de euros. La noticia fue muy bien reciba por el mercado que a primera hora de la tarde está empujando la acción de la entidad a una subida del 1,32%, llevando la revalorización de la compañía al 5,52% en los últimos días. La entidad naranja explicó que, en concreto, del dividendo total correspondiente a 2025 resta únicamente el pago del dividendo complementario, que se propone en 0,15 euros brutos por acción y que se abonará el próximo 2 de abril. También detalló que este último pago supone una distribución de 139,2 millones de euros, incluida dentro del importe global del dividendo. Así, sumados los dos dividendos ordinarios ya abonados el 25 de junio y el 2 de diciembre de 2025, el dividendo total bruto del ejercicio se sitúa en 0,606 euros por acción, que a los precios actuales representa una rentabilidad por dividendo de alrededor del 4,5%. Esta cuantía se pagará en efectivo y representa un pay-out del 50%, lo que supone mantener y consolidar la tradicional política de retribución al accionista de Bankinter de forma que sea previsible para los inversores. Por otra parte, comunicó a los accionistas que la junta general se llevará a cabo en formato únicamente telemático con el objetivo de facilitar la participación y el seguimiento de esta convocatoria por parte de todos los accionistas en condiciones equivalentes y garantizando el pleno ejercicio de sus derechos de forma ágil, accesible y segura. “Bankinter viene impulsando durante los últimos ejercicios la participación a distancia de los accionistas en la Junta General a través de una plataforma tecnológica de seguimiento remoto, lo que hace posible, ahora, la celebración de una Junta de forma exclusivamente telemática”, argumenta la entidad que lidera Gloria Ortiz. En rigor, esta iniciativa se enmarca, así, dentro de su proceso de transformación digital y responde, asimismo, a criterios de eficiencia en los recursos de la entidad. Está, por otra parte, alineado con las prácticas internacionales de gobierno corporativo más avanzadas en jurisdicciones de referencia como en Estados Unidos y Europa, en las que un número creciente de sociedades cotizadas de primer nivel adoptaron el formato de juntas de accionistas exclusivamente virtuales como estándar de celebración. Sin ir más lejos, Bankinter se suma a la modalidad que desde hace ya un año viene implementando el Banco Santander. Otro punto establecido en el orden del día somete a ratificación de la junta general de accionistas la fijación del número de consejeros en 12, número. Con todo, explica la entidad, “en cualquier caso, que queda por debajo del máximo aprobado en los Estatutos Sociales del banco y que está situado en 15 vocales”. Por último, el banco propone en otro punto del orden del día votar el nombramiento como verificador de la información sobre sostenibilidad correspondiente a los ejercicios 2026, 2027 y 2028 de Bankinter y su Grupo a la sociedad PricewaterhouseCoopers Auditores. A su vez, se votará la reelección de esta empresa como auditora de las cuentas para los ejercicios 2026, 2027 y 2028. Así las cosas, con el conjunto de acuerdos que se someterán a la junta general de accionistas, Bankinter declara la reafirmación de su modelo de crecimiento rentable, su solidez financiera y su compromiso sostenido con la creación de valor para accionistas e inversores. Bankinter cerró 2025 con el mejor resultado de su historia al lograr superar por primera vez los 1000 millones de euros de beneficio, tras marcar ganancias por 1090 millones, cifra que explica una suba interanual del 14,4%. Mientras en el cuarto trimestre el beneficio neto del banco naranja ascendió a 278 millones. En su cuenta de resultados, Bankinter explicó que el crecimiento de doble dígito de los beneficios obedeció a un impulso comercial cada vez más diversificado en todos los negocios y geografías en las que el banco opera, y a una focalización estratégica hacia los productos y actividades de mayor aportación de valor. Entre los diferentes mercados geográficos en los que Bankinter desarrolla su actividad, España sigue siendo el que realiza la mayor aportación al margen bruto, si bien el resto de mercados incrementan su aportación a un mayor ritmo, tanto Portugal como, especialmente, Irlanda.