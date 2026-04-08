La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, puso en marcha el Plan Renove de Vehículos Andalucía con una ayuda directa de 3000 euros para que los autónomos andaluces renueven su vehículo. Este programa está especialmente diseñado para profesionales por cuenta propia que quieran achatarrar un vehículo antiguo y adquirir uno más eficiente y con bajas emisiones. Con un presupuesto total de 5 millones de euros, la iniciativa complementa al Plan MOVES y amplía las opciones para quienes no optan por vehículos eléctricos. La ayuda está dirigida exclusivamente a profesionales autónomos de Andalucía. El incentivo se concede en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que no hay que competir con otras solicitudes: basta con cumplir los requisitos y presentarla correctamente. La solicitud debe realizarla el propio beneficiario de forma telemática, sin intermediarios ni entidades adheridas. Para obtener los 3000 euros es obligatorio cumplir estas condiciones: El trámite es 100 % telemático y muy sencillo. No es necesario presentar ninguna documentación porque la Agencia Andaluza de la Energía realiza todas las comprobaciones de forma automatizada. Una vez presentada la solicitud, la ayuda se concede y se abona de forma anticipada, con una resolución que llega como máximo en un mes. Para iniciar el proceso, los autónomos deben acceder al programa específico en la web de la Agencia Andaluza de la Energía (Plan Renove de Vehículos Andalucía para profesionales autónomos). El transporte representa el 43,4 % del consumo energético final en Andalucía y más del 63 % del parque móvil supera los 10 años de antigüedad (edad media de 15,2 años). Por eso, este Plan Renove forma parte de la Estrategia Energética de Andalucía 2030 y busca avanzar en la descarbonización apoyando vehículos de alta eficiencia energética y bajas emisiones. Además, la Agencia Andaluza de la Energía firmó un protocolo de colaboración con FACONAUTO (patronal de concesionarios) para facilitar la difusión del programa entre autónomos y concesionarios.