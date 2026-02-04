Excelentes noticias para los conductores: ya no tendrán que realizar la ITV desde ahora si su vehículo está en este listado

Desde 2025, España se verá ante una de las obligaciones más temidas por los conductores: la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). No obstante, según la nueva normativa, ciertos coches que cumplan con criterios específicos estarán exentos de este trámite.

Hasta la fecha, todos los vehículos en circulación debían someterse a la ITV, un examen exhaustivo que evalúa el estado de cada componente del automóvil, desde las luces hasta los neumáticos.

Este procedimiento, que debe realizarse anualmente o cada dos años si el vehículo tiene menos de 10 años, es esencial para asegurar que el coche se encuentre en condiciones óptimas para circular.

Los motivos que por los que ciertos coches no deberán pasar la ITV. (Fuente: archivo)

ITV 2025: coches exentos de pasar la revisión

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha llevado a cabo una reforma que exime a los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950 de la obligación de pasar la ITV.

Esta medida se enmarca en el interés por reconocer y proteger los vehículos históricos, considerados un elemento fundamental del patrimonio cultural de España.

El objetivo principal de esta normativa es fomentar el reconocimiento y la conservación de vehículos históricos. Los propietarios de automóviles y ciclomotores fabricados antes de 1950 ya no tendrán que preocuparse por la renovación de la pegatina de la ITV, lo que les otorgará una ventaja significativa en comparación con otros conductores.

Todos los coches que no deberán pasar la ITV en el futuro. (Fuente: archivo)

Eliminación de la ITV en motocicletas: un ejemplo a seguir de Portugal

Mientras en España se otorgan incentivos a los vehículos históricos, Portugal establece un precedente notable al suprimir la ITV obligatoria para motocicletas.

De acuerdo con datos del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC), entre 2010 y 2020, Portugal logró una disminución del 47% en las muertes viales, consolidándose como el segundo país de la Unión Europea con los mayores avances en materia de seguridad vial.