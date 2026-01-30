La jubilación anticipada contempla distintos requisitos de edad y cotización que influyen en la pensión final.

La jubilación anticipada será una opción para muchos trabajadores en 2026, pero no todos la cobrarán igual. La edad mínima varía según los años cotizados y anticipar el retiro reduce la pensión mediante coeficientes establecidos por la Seguridad Social.

En España, los cambios introducidos progresivamente en la reforma de pensiones siguen empujando hacia una edad de retiro más alta, aunque permiten accesos anticipados con requisitos y penalizaciones concretas. Estos ajustes buscan equilibrar la sostenibilidad del sistema con el envejecimiento de la población.

¿Cómo queda la jubilación anticipada en 2026?

La jubilación anticipada voluntaria permite parar de trabajar antes de la edad legal, pero con reducciones en la pensión. En 2026, la edad general para acceder a esta modalidad será de 64 años y 10 meses si no se han acumulado suficientes cotizaciones.

No obstante, si has cotizado 38 años y 3 meses o más, podrás solicitar la jubilación anticipada desde los 63 años, siempre que cumplas el mínimo de 35 años cotizados exigido para acceder voluntariamente.

Estas edades responden al retraso gradual de la edad legal ordinaria de jubilación, que en 2026 será de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen el periodo de cotización mencionado, o de 65 años si sí lo alcanzan.

La jubilación anticipada permite retirarse antes de la edad legal, pero con recortes en la pensión según los años cotizados. (Imagen: archivo)

¿Qué pasa con las penalizaciones?

Una jubilación anticipada reduce la cuantía de la pensión mediante los llamados coeficientes reductores. Cuanto más te adelantes respecto a la edad legal de retiro, mayor será la reducción.

Los coeficientes se calculan según los meses de adelanto y los años cotizados. Por ejemplo, adelantar la jubilación voluntaria hasta 24 meses antes puede significar una reducción importante, que algunos expertos sitúan alrededor de un 21 % o más sobre la pensión teórica, especialmente si no se han alcanzado 38 años de cotización.

Estos coeficientes afectan de forma permanente el importe mensual que recibirás, por lo que planificar bien el momento de solicitar la jubilación es clave para evitar penalizaciones excesivas.

¿Y si la jubilación es involuntaria?

La jubilación anticipada involuntaria o forzosa se produce por causas ajenas a la voluntad del trabajador, como despidos o ajustes de plantilla. En 2026 también será posible acceder a esta modalidad antes de la edad legal, con límites y penalizaciones propios.

Con esta modalidad se permite adelantar el retiro hasta 48 meses antes de la edad ordinaria. En 2026, esos escenarios sitúan la edad mínima en 62 años y 10 meses si se han cotizado al menos 33 años, o incluso 61 años para quienes superen los 38 años y 3 meses de cotización.

¿Cuánto se cobra al jubilarte anticipadamente?

La cuantía de la pensión que recibirás tras una jubilación anticipada depende de la base reguladora y los coeficientes reductores aplicados. En términos simples, la base reguladora se calcula a partir de las bases de cotización de los últimos años y se multiplica por un porcentaje que sube con los años cotizados, hasta llegar al 100 % si se cumplen los requisitos y se accede a la jubilación ordinaria.

Esto significa que, si eliges jubilarte anticipadamente, aunque te acudas a partir de 64 años y 10 meses o 63 años, tu pensión será menor que si esperaras a la edad legal. Los coeficientes reductores aplicados por la Seguridad Social recortan la pensión en función de los meses de adelanto.

Lo que debes tener en cuenta

Antes de decidir tu jubilación anticipada en 2026, es importante considerar varios factores: