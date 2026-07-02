José Elías, sobre cómo repoblar la España vaciada: “Trabajo y vivienda tienen que ir de la mano en el mismo proyecto”.

El empresario multimillonario José Elías compartió una reflexión sobre los desafíos de la denominada España vaciada y planteó que la repoblación de los municipios rurales solo será posible si se ofrece un proyecto integral que combine empleo, vivienda y servicios.

En ese sentido, a través de su cuenta de X, @jose_elias_nvr, sostuvo que el problema no se resuelve únicamente animando a la población a abandonar las grandes ciudades.

Según explicó José Elías, la falta de oportunidades laborales y de condiciones básicas para desarrollar un proyecto de vida hace muy difícil que las personas decidan instalarse en pequeños pueblos. En ese contexto, defendió que “Trabajo y casa tienen que ir de la mano en el mismo proyecto” para revertir la despoblación.

La experiencia de José Elías en un pueblo de la España vaciada

José Elías relató una experiencia personal que vivió durante una visita a un pequeño municipio. “ El otro día en un pueblo de la España vaciada no pude ni tomarme un café. No existía el bar. Un pueblo sin bar. Sin tiendas, con apenas 50 habitantes ”.

A partir de esa situación, el empresario reflexionó sobre las dificultades que presentan estos entornos para atraer nuevos habitantes. “Ahí estaba yo, pensando en que después queremos que la gente viva en sitios así y que deje las ciudades. Pero no pensamos en dónde van a trabajar”.

José Elías, sobre cómo repoblar la España vaciada: "Trabajo y vivienda tienen que ir de la mano en el mismo proyecto". (foto: Wikimedia Commons).

El “pack completo” que propone para impulsar el empleo rural

El empresario consideró que la solución pasa por ofrecer de manera conjunta oportunidades de empleo y vivienda. “Igual lo que habría que intentar es darle una salida laboral y habitacional. Yo creo que el campo necesita un pack completo”, aseguró.

Para explicar su postura, recurrió a una comparación cotidiana: “ Esto es como cuando invitas a tus colegas a comer un sábado. No puedes hacerlo si no has pasado antes por el supermercado ”.

Asimismo, José Elías detalló cuáles son los elementos que, a su juicio, deberían integrar un plan global para favorecer el traslado de población a los pueblos:

Una salida laboral de verdad.

Una vivienda digna.

Cierto nivel de ocio.

José Elías, sobre cómo repoblar la España vaciada: "Trabajo y vivienda tienen que ir de la mano en el mismo proyecto". (Fuente: Shutterstock).

“Trabajo y casa tienen que ir de la mano en el mismo proyecto”

José Elías insistió en que resulta inviable pedir a las personas que se muden a localidades donde ni siquiera existen servicios básicos. “No puedes pedirle a nadie que se vaya a trabajar a un sitio donde no hay ni un bar”. El empresario sostuvo que descongestionar las grandes capitales requiere una estrategia diferente a la de concentrar cada vez más población en ellas y asumir alquileres elevados.

Finalmente, resumió su propuesta con un mensaje que considera clave para afrontar el reto demográfico: “Si queremos descongestionar las capitales, la solución no es seguir apretándonos y pagando alquileres prohibitivos“.

“Trabajo y casa tienen que ir de la mano en el mismo proyecto. Si no empezamos a ofrecer ese pack, seguiremos quejándonos de que los pueblos se mueren. El empleo rural se soluciona creando entornos donde una persona pueda construir su vida", concluyó el experto.